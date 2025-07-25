被錯誤監禁32年 美國男子將控告前執法官員

美國馬里蘭州男子赫芬頓因2起莫須有謀殺案，被冤枉監禁32年。（美聯社）

2025/07/25 17:09

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國馬里蘭州男子赫芬頓（John Huffington）因2起莫須有謀殺案，被冤枉監禁32年。他24日宣布將控告前執法官員。

根據《美聯社》報導，赫芬頓2023年1月被時任馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）赦免。霍根以檢察官不當行為為由，赦免赫芬頓與1981年哈福德縣（Harford）發生的一起雙重謀殺案相關罪名。

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現年62歲的赫芬頓始終堅稱自己無罪。2013年他從帕塔克森特（Patuxent）監獄獲釋，此前他服刑32年。

赫芬頓被捲入的案件名為「紀念日謀殺案」（Memorial Day Murders）。貝克爾（Diane Becker）在她房車裡被刺死，她男友哈德森（Joseph Hudson）也被槍殺，屍體被發現在幾公里外。第二名嫌犯在案件中作證並指控赫芬頓，該嫌犯被定罪為一級謀殺並服刑27年。

哈福德縣檢察官卡西利（Joseph Cassilly）採取後來被證實錯誤的證詞，該證詞稱在案發現場發現的頭髮與赫芬頓頭髮相符。1981年赫芬頓首次就定罪提出上訴，1983年陪審團裁定他一級謀殺罪成立，並判處他死刑。檢察官後來將刑期減為2個終身監禁。

2011年《華盛頓郵報》披露一份FBI報告。該報告發現負責分析頭髮證據的FBI特工，可能沒有使用可靠科學手段，或根本沒檢測頭髮。該報告撰寫於1999年，但卡西利未將其提供給赫芬頓律師。

2013年赫芬頓提交新證據，使用先前審判中無法獲得的DNA檢測技術後，弗雷德里克縣（Frederick）1名法官撤銷對赫芬頓的定罪，並下令重新審判。 30多年後毛髮證據經DNA檢測後顯示，並非赫芬頓所有。

赫芬頓對卡西利、負責此案的助理州檢察官科門（Gerard Comen）、哈福德縣政府以及縣治安官辦公室偵探薩內曼（David Saneman）、霍恩（William Van Horn）和皮查（Wesley J. Picha）提出指控。但除了薩內曼外，其他人均已去世。

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