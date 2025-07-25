俄烏和談有進展？雙方開始討論「普澤會」可能性

澤倫斯基（右）透露，烏俄談判代表已開始討論他與普廷（左）直接會晤的可能性。（法新社）

2025/07/25 16:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭與俄羅斯於土耳其伊斯坦堡展開第3輪和談之際，烏國總統澤倫斯基25日表示，雙方談判代表已在討論他和俄國總統普廷直接會晤的可能性。

《法新社》報導，基輔當局一直在推動烏俄兩國領袖直接會晤，同時也希望持續推動交戰雙方達成協議的美國總統川普也能參與其中，但在烏國首席談判代表烏梅羅夫提出澤倫斯基與普廷8月底前會晤後，俄方談判代表梅金斯基淡化這種可能性，「會談必須做好充分準備。只有這樣，才有意義」。稍後，克里姆林宮也以「難以想像」回應烏方提議。

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據了解，8月底正好落在川普先前限期俄方50天內達成停火協議的期限內。

不過，澤倫斯基25日進一步表示，莫斯科和基輔的談判代表23日開始在伊斯坦堡會晤後，已討論他與普廷直接會晤的可能性，「我們必須結束戰爭，這可能始於領袖會晤。在與我們的談判中，他們（俄方）已開始討論這個問題，這已經朝著某種形式的會晤邁進一步」。

普廷先前則提到，他準備與澤倫斯基會面，但僅限於結束這場持續3年的戰爭談判的「最後階段」。由於雙方立場截然不同，旨在結束衝突的談判迄今收效甚微。

澤倫斯基另表示，俄軍仍在前線的幾個地區試圖推進，「他們確實在試圖突破，但他們沒有取得重大突破」。

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