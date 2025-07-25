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    泰柬衝突升溫釀16死 泰國警告可能演變成戰爭

    泰國代理總理普譚（圖中）警告，若泰柬衝突再進一步升級，可能發展成戰爭。（歐新社）

    泰國代理總理普譚（圖中）警告，若泰柬衝突再進一步升級，可能發展成戰爭。（歐新社）

    2025/07/25 16:13

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕目前泰柬衝突愈演愈烈，已知造成16人死亡。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今（25）日警告，若泰柬衝突再進一步升級，「可能發展成戰爭」（could develop into war）。

    根據《法新社》報導，泰國與柬埔寨士兵24日起在邊界爆發激烈衝突，戰機、火砲、坦克和地面部隊都參與其中。泰國衛生部表示，已有15人死亡，其中14人是平民，另有46人受傷，包括15名軍人。柬埔寨中央政府未公布完整傷亡資料，但奧多棉芷省地方官員透露，1名平民死亡和5人受傷。

    針對這場衝突，普譚25日指出，因柬埔寨與泰國是鄰居，所以泰國試圖妥協，但現在已指示泰軍在緊急情況下立即採取行動。普譚強調，如果衝突局勢升級，可能會發展成戰爭。

    目前擔任東協輪值主席國的馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）聲稱，已向泰柬兩國領袖傳訊，呼籲兩國「降溫」並恢復談判。聯合國安理會也將於25日稍晚針對泰柬衝突召開緊急會議。

    雖然各方為平息泰柬衝突付出心力，但紛爭仍在持續中。泰軍表示，25日凌晨4點左右，3個地區再次爆發戰鬥。柬埔寨軍方指出，柬軍使用重型武器、野戰砲和BM-21火箭系統進行轟炸，泰軍也用火力予以回擊。

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