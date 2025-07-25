港警懸賞通緝19名海外港人 6人在台組「香港民主建國聯盟」

香港警方25日再公布通緝19名海外港人。（路透）

2025/07/25 16:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警務處國家安全處25日公布19名海外通緝犯名單，指這些人在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的組織，涉嫌犯下「港區國安法」中的「顛覆國家政權罪」，其中4人各懸賞100萬港幣（約379萬台幣），15人各懸賞20萬港幣（約75.9萬台幣）。

綜合港媒及外電報導，在通緝名單中，9人被指成立「香港議會」，包括袁弓夷、何良懋、霍嘉誌、蔡明達、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕和曾偉藩，10人則是以候選人身分參與「香港議會」選舉，並在當選後宣誓就任「香港議會議員」，包括錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和及張信燕。

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港警指出，「香港議會」旨在顛覆國家政權，目標包括推動「自決」、制定「香港憲法」，以非法手段推翻、破壞中國憲法確立的制度，或推翻中國中央政府或香港特區政府等，涉嫌犯下港區國安法的顛覆國家政權罪，已依法向法院申請拘捕令，並通緝上述人士。

在這些人當中，袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達先前已因涉嫌犯下「危害國家安全罪」，各被警方懸賞100萬港幣通緝；至於其他15名人士，港警25日也各懸賞20萬港幣通緝歸案。

值得注意的是，10名被懸紅通緝的當選人中，有6人是在台灣建立的「香港民主建國聯盟」成員。該組織的4名在港成員，已於2週前被港警逮捕，有3人被以「串謀分裂國家罪」起訴，其中1人年僅15歲。

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