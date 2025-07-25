柬泰互轟！泰國悍拒第三國調停 雙方出動重型武器

柬埔寨、泰國衝突進入第二天，雙方開始動用重型武器，柬埔寨使用BM-21多管火箭砲攻擊。（路透）

2025/07/25 16:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨、泰國爆發數十年來最嚴重衝突，邊境交火進入第二天，越演越烈，泰國拒絕第三國調停，僅願意泰柬兩造會談，雙方開始動用重型武器，泰軍指控柬埔寨使用BM-21、PHL-81與Type-90B等3種火砲，柬埔寨則反控泰國軍隊在邊境地區使用國際禁用的集束彈藥。

綜合外媒報導，泰國軍方官員說，兩國軍隊在邊境衝突擴大，雙方在12個地點發生衝突，比前一天6個地點暴增一倍，已造成20多名泰國平民死亡，泰軍公布柬埔寨動用中國東風猛士EQ2050裝甲車、90B型122毫米多管火箭炮、俄製BM-21火箭砲等重型武器。

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柬埔寨國防部在記者儈說，泰國軍隊使用重型武器、F-16戰鬥機以及集束炸彈襲擊柬埔寨奧多棉吉省和柏威夏省多個地點；泰國方面自承衝突已造成20多名平民死亡，稱造成柬埔寨方面23死。

對於柬泰衝突，包含馬來西亞、中國和美國已提出要安排對話，不過泰國外交部表明，拒絕第三國調解，堅持要求柬埔寨停止襲擊，僅透過雙邊會談解決局勢。

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