專門敲詐美國人！記者臥底 揭穿巴黎餐廳離譜行為

兩名記者臥底實測，在餐廳點相同餐點，結果扮成美國人的記者帳單，比本地人多約330元。示意圖，非當事餐廳。（情境照）

2025/07/26 00:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外國觀光客在巴黎恐怕得多掏點錢！兩名記者進行臥底實測，一人偽裝成當地居民，另一人則扮成美國觀光客，兩人在餐廳點了同樣的餐點；結果扮成美國人的記者不僅無法選擇飲料尺寸，連水都要自掏腰包，最終帳單比本地人高出9.5歐元（約新台幣329元）。

《紐約郵報》報導，法國媒體《巴黎人報》近日接獲大量投訴，巴黎部分餐廳疑似對美國觀光客收取「隱性觀光稅」，因此派出兩名記者臥底調查。一人裝扮成巴黎當地居民，另一人則扮成美國遊客，在艾菲爾鐵塔附近的餐廳點同樣餐點進行比對，結果發現「美國人」的帳單竟比本地人多出9.5歐元（約新台幣329元）。

請繼續往下閱讀...

調查指出，當地顧客可以選擇可樂尺寸，店家也會免費提供水；而扮演美國人的記者只能選擇中杯可樂，還需要自掏腰包買瓶裝水。為查明是否為個別案件，兩名記者接著前往另一家餐廳測試。結果發現，法國客人的帳單已自動加收10％服務費，但「美國遊客」卻被誤導未包含服務費，且在刷卡時，服務生還遮住螢幕，偷偷將服務費提高至15％。

針對此情況，法國旅館與餐飲業協會代表特魯埃（Franck Trouet）痛批「這些行為簡直是對餐飲專業的侮辱」。他強調，「在法國，水與麵包應免費提供，客人有權拒買瓶裝水；小費也並非強制，而是對良好服務的自願回饋」。他也指出，針對外國觀光客的「差別待遇」並非首次發生。今年4月就曾有餐廳被揭露向外國客人提供廉價葡萄酒，卻收取高價，嚴重損害巴黎的觀光形象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法