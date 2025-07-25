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    醫學生罷課大獲全勝！南韓教育部同意8千名罷課留級生復學

    南韓教育部25日表示，將允許因罷課抗爭被留級的8000名醫學生復學。圖為位於首爾的醫學院。（歐新社資料照）

    南韓教育部25日表示，將允許因罷課抗爭被留級的8000名醫學生復學。圖為位於首爾的醫學院。（歐新社資料照）

    2025/07/25 14:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕去年初時任南韓總統尹錫悅大幅提高醫學院招生人數，導致南韓醫療保健陷入混亂。本月25日，南韓教育部接受大學校長組織的建議，允許曾因罷課休學、抵制政府擴招醫學生而被留級的8000名醫學生復學。

    《韓聯社》報導，南韓教育部25日發表聲明，對大學校長組織「醫學院先進化校長協議會」（下稱校長協議會）的立場表示尊重。該組織由南韓全國40所設有醫學院的大學校長組成。

    經與其他醫學院相關組織討論後，校長協議會25日決定允許今年第一學期拒絕復學、被留級的8000名醫學生在第二學期返校復學，並於同天向政府提交立場文件，提出相關建議。

    由於南韓多所醫科大學實施按學年編排課程的「學年制」，依照現行校規，被留級的學生無法在第二學期復學。

    校長協議會方面遂計劃與南韓教育部協商，將「學年制」改為「學期制」，允許留級學生在第二學期復學。教育部對校長協議會提出的相關建議表示尊重，支持各大院校自由安排課程，並承諾將積極提供行政、財政方面所需支援。

    上屆南韓政府於2024年2月宣布將醫學院招生規模擴大至5058人，引發醫學生強烈不滿，學生們發動罷課抵制擴招。今年4月，南韓政府發布2026學年醫科類院校招生計劃調整方案，宣布明年醫學院招生名額為3058人，恢復至擴招前水準。

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