剝奪阿塞德國家元首豁免權？ 法國法院今裁決

法國最高法院今日將對是否剝奪敘利亞前領導人阿塞德國家元首豁免權，做出裁決。（美聯社）

2025/07/25 14:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國最高法院今（25）日將對是否可以剝奪敘利亞前領導人阿塞德國家元首豁免權做出裁決，此前敘利亞活動人士和歐洲檢察提出針對阿塞德的指控證據。阿塞德沒有為這些指控聘請律師，並否認他是對平民使用化學攻擊的幕後黑手。

根據《美聯社》報導，人權活動人士和律師表示，如果法國最高法院法官取消阿塞德豁免權，這可能為其因2013年在古塔和2018年在杜馬使用化學武器而進行的缺席審判鋪平道路並開創先例，允許起訴其他與暴行有關的政府領導人。

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負責收集戰爭罪證據的敘利亞媒體中心主席達爾維什（Mazen Darwish）指出，對阿塞德的裁決將是受害者的巨大勝利。他強調，這不僅關係到敘利亞人民，也將為任何國家的受害者打開大門。

達爾維什認為，這項裁決可能使他的組織能夠合法追捕阿塞德政權成員，例如對前敘利亞央行行長兼經濟部長馬亞萊（Adib Mayaleh）提起洗錢訴訟。馬亞萊律師辯稱，根據國際法他享有豁免權。

達爾維什補充，敘利亞人常常冒著風險收集戰爭罪證據。例如在杜馬發生氯氣攻擊後，一些小組收集目擊者的證詞、破壞場景照片和土壤樣本。

值得注意的是，國際刑事法院已向被控犯有暴行的領導人發出逮捕令，例如侵略烏克蘭的俄羅斯總統普廷，襲擊加薩的以色列總理納坦雅胡等。法國法官裁決可能賦予法律框架權力，讓人也可對被廢黜和流亡的領導人提出指控。

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