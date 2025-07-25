「石破不要辭」今集會 日本左派勢力串聯力挺

日本首相石破茂因為參院選舉大敗遭黨內逼宮，卻激起了過去反安倍的左派勢力集結力挺石破留任。（法新社）

2025/07/25 13:20

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本首相石破茂因為敗選，黨內要求辭去總裁職務的逼宮壓力愈演愈烈，雖然這是自民黨的「家務事」，但卻激起了過去反安倍的左派勢力集結力挺石破留任。25日晚上將有數個左派團體預定在首相官邸前發動「石破不要辭」的集會，有左派學者出面強調石破「任職不滿1年就辭職，實在可惜」。

中國籍學者柯隆選前曾在日經的播客節目中表示，「從習近平政府的角度來看，石破政府是個容易相處的對手」。石破系出田中角榮，習政權視其為可以建立長期關係的對象。選後，產經新聞報導，中國相當關心石破的去留。

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這場「石破不要辭」集會並沒有公開的發起人，活動從本週開始在社群平台X上進行串聯，多數參與者為共產黨、社民黨支持者。產經新聞整理了近日於公開發言力挺石破相關人士，發現他們的特徵都是非自民黨的政治人物、學者和社運人士，過去都曾大力批評安倍政府，左派色彩極為強烈。

產經報導指出，隨著石破最近面臨越來越大的下台壓力，包括令和新選組和社民黨等自民黨外部出現了呼籲石破茂繼續留任的聲音。出面喊話的人，很多都是過去曾經強烈反對安倍政府的熟面孔。

令和新選組代表山本太郎，21日在記者會中表示，雖然石破的經濟政策不太好，但他認為讓石破繼續擔任自民黨黨魁是安全的。

這次參院大選以社民黨比例代表首次當選的藝人石井拉薩爾，盛讚石破是「近代史上最明智的自民黨籍首相」。

立憲民主黨的小澤一郎，透過辦公室在X貼文指出，石破現在最大的敵人不是在野黨，而是自民黨。如果他把過去12年半（自安倍第二次執政以來）自民黨的種種黑幕全部曝光，將成為一位名垂青史的首相。

共產黨東京都杉並區議員小池惠則說，石破是自民黨最適合當首相的人選，「石破首相，請先不要下台」，政治學者山口二郎稱讚石破是一位嚴謹且聰明的人，任職不滿1年就辭職，實在可惜了。

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