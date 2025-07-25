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    「Coldplay鏡頭」延燒！不只CEO丟工作 女人事總監也離職

    美國新創公司「Astronomer」執行長拜倫（圖後）與人事總監卡伯特（圖前）疑似有婚外情，日前在樂團Coldplay演唱會遭「親吻鏡頭（Kiss Cam）」抓包。（翻攝自YouTube）

    美國新創公司「Astronomer」執行長拜倫（圖後）與人事總監卡伯特（圖前）疑似有婚外情，日前在樂團Coldplay演唱會遭「親吻鏡頭（Kiss Cam）」抓包。（翻攝自YouTube）

    2025/07/25 13:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新創公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監卡伯特（Kristin Cabot）疑似有婚外情，日前在樂團Coldplay演唱會上遭「親吻鏡頭（Kiss Cam）」抓包，在全球爆紅。現在不僅拜倫已丟掉工作，卡伯特也已經離職。

    Coldplay日前演唱會現場，拜倫與卡伯特原本緊貼著對方隨著音樂輕搖，隨後被「親吻鏡頭」大螢幕放送，然而在全場歡呼時，兩人立刻低頭閃避，畫面略顯尷尬。Coldplay主唱馬汀（Chris Martin）當場幽默補刀：「他們不是外遇，就是太害羞了！」一語成為導火線，相關影片立刻紅遍全球網路。後來立刻有網友找到兩人身分，並抓包他們都是已婚身分。

    Coldplay「親吻鏡頭」引爆拜倫、卡伯特婚外情後，變成網路上熱門迷因，甚至演變成「Coldplay鏡頭」，各地大型賽事紛紛效仿，被鏡頭照到的情侶要立刻假裝成偷情男女，迅速分開，讓許多觀眾球迷樂此不疲。

    根據《BBC》報導，事發後， Astronomer 發表聲明表示將拜倫停職進行調查，而第二天，就宣布拜倫已經辭職。而 Astronomer 也在一份聲明中告知《BBC》，卡伯特目前也已不再公司任職。

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