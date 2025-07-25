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    颱風加劇惡劣天氣 菲律賓暴雨持續至少25死

    颱風竹節草的降雨加劇季節性季風降雨，降雨已淹沒菲律大片地區超過一週。（美聯社）

    颱風竹節草的降雨加劇季節性季風降雨，降雨已淹沒菲律大片地區超過一週。（美聯社）

    2025/07/25 12:20

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕今（25）日一場熱帶風暴襲擊菲律賓北部山區，加劇持續一週多的惡劣天氣。惡劣天氣已造成至少25死，並迫使受洪水和山崩影響的村莊進行疏散。

    根據《美聯社》報導，颱風竹節草（CO-MAY，越南命名）24日晚間登陸邦阿西楠省（Pangasinan）阿格諾鎮（Agno），最大持續風速為每小時120公里，陣風高達每小時165公里。竹節草向東北方向推進時逐漸減弱，25日早晨持續風速達到每小時100公里。

    竹節草的降雨加劇季節性季風降雨，降雨已淹沒菲律賓大片地區超過一週。菲律賓災害應變官員已收到至少25人死亡和8人失蹤的報告，主要原因是山洪暴發、樹木倒塌、山崩和觸電。

    目前尚無直接由竹節草造成的傷亡報告。竹節草是菲律賓自上個月雨季開始後，遭遇的第五次天氣擾動。預報員表示，預計今年剩餘時間，將有十多場熱帶風暴襲擊菲律賓。

    菲律賓政府25日連續3日關閉首都馬尼拉大都會地區學校，並讓北部主要地區呂宋島的35個省份停課。至少有77個城鎮（主要位於呂宋島）宣布進入災難狀態，這一級別旨在加快緊急資金發放，並凍結包括大米在內的商品價格。

    連日暴風雨迫使27.8萬菲律賓人離開家園，前往緊急避難所或親屬家中尋求庇護。菲律賓政府災害應變機構表示，近3000棟房屋受損。數千名軍隊、警察、海岸警衛隊人員、消防員等，已被派往救援因山崩、樹木倒塌和巨石阻塞道路，而被洪水淹沒的村莊居民。

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