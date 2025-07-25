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    經典爆衣成絕響！美傳奇摔角手霍克·霍肯心臟驟停 享壽71歲

    美國傳奇摔角選手霍克·霍肯（Hulk Hogan）驚傳逝世，享壽71歲。（美聯社）

    美國傳奇摔角選手霍克·霍肯（Hulk Hogan）驚傳逝世，享壽71歲。（美聯社）

    2025/07/25 11:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇摔角選手霍克·霍肯（Hulk Hogan）驚傳逝世，享壽71歲，他在1980年代讓摔角風潮席捲全美，影響力至今未減，每次進場時徒手爆衣成為他的招牌象徵，是有史以來最偉大的職業摔角手之一。

    綜合外媒報導，當地時間7月24日，美國傳奇摔角選手霍克·霍肯在家中心臟驟停，醫療人員接到通報後立刻趕抵家中進行搶救，最終於當天上午11點17分不治，享壽71歲，消息一出震驚各界；被視為「美國流行文化的標誌性人物」之一，來自摔角界、政界和好萊塢的悼念紛至沓來。

    美國總統川普向霍根的家人表示哀悼，稱他始終如一地「讓美國再次偉大」，其強壯、堅韌、聰明，但擁有最開闊的心胸。美國副總統范斯（JD Vance）也在寫道，他是我兒時偶像，上次見到他時，我們約定下次見面時一起喝啤酒。

    曾於霍克·霍肯一起出演《洛基 3》的席維斯·史特龍稱他的心都碎了，讚揚他「非常出色，他驚人的技巧使《洛基 3》變得無比特別」。同為摔角傳奇的福瑞爾（Ric Flair）表示非常震驚，稱他是一位了不起的運動員、天才、朋友和父親。我們的友誼對我來說意味著一切。

    世界摔角娛樂公司（WWE）在聲明中表示「獲悉名人堂成員胡克霍根去世，我們深感悲痛」，向他的家人、朋友和粉絲表示哀悼。

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