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    共同社：自民黨青年局要求石破茂辭職下台

    日本自民黨青年局長中曾根康隆（見圖）今年5月曾率團訪問台灣，獲總統賴清德親自接見。（圖擷自Youtube）

    日本自民黨青年局長中曾根康隆（見圖）今年5月曾率團訪問台灣，獲總統賴清德親自接見。（圖擷自Youtube）

    2025/07/25 11:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨在第27屆參議院大選中慘敗，消息人士24日向《共同社》透露，自民黨青年局針對敗選彙整了1份文件，要求首相石破茂等黨內高層，「盡快總結選舉結果並自行承擔責任」，直接要求石破茂辭職。

    消息人士指出，青年局長中曾根康隆將於25日與自民黨幹事長森山裕會面，並當面提交文件。

    文件提到了近期同樣一敗塗地的眾議院選舉及東京都議會選舉，強調「以總裁（石破茂）為首的黨高層應嚴肅意識到責任」。

    文件還表明，「應以恢復黨的信任和體制革新為出發點，有必要判定責任歸屬。」不過，文件未提及青年局23日在黨內會議中提出的「召開兩院議員全體會議」要求。

    此外，文件回顧參院選舉稱，「10至40餘歲群體為主、年輕世代的支持度明顯流失」，呼籲必須轉變體制，才能在政策上反映廣泛年齡層的多元意見。

    日本參院大選20日投開票結果出爐，自民黨遭遇歷史性慘敗。繼去年10月眾院大選失利後，自民黨在參眾兩院都成為「少數執政黨」，是創黨70年來首見，黨內要求石破茂下台的呼聲因此高漲。

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