美聯合航空總部傳火警 旗下客機一度全面停飛

美國聯合航空公司（United Airlines）24日晚間因總部傳出火災警報後，緊急下令全美主線航班全面停飛，不過聯合航空強調，停飛時間短暫，已於稍後全面恢復營運。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2025/07/25 11:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空公司（United Airlines）24日晚間因總部傳出火災警報後，緊急下令全美主線航班全面停飛，引發旅客擔憂恐重演日前阿拉斯加航空（Alaska Airlines）系統異常造成的全國性航班大亂。不過聯合航空強調，停飛時間短暫，已於稍後全面恢復營運。

據《每日郵報》報導，聯合航空表示，總部作業中心當地時間24日晚間突然響起火災警報，員工因此撤離並移至附近備用設施，導致系統一度中斷，甚至引發短暫的全國性停飛令（ground stop）。

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雖然期間部分正在飛行的班機遭遇空中盤旋等待狀況，但沒有任何航班因此改降，聯合航空的地區分支品牌「聯合快線」（United Express）的區域線航班也未受影響。

美聯航目前為全球機隊規模最大的航空公司，擁有逾1000架飛機，此次所有飛機都暫時停飛，故引外界關注；另，數日前阿拉斯加航空也因資訊科技系統異常而啟動全美停飛令，引發多地機場大亂、乘客滯留。

據阿拉斯加航空發布聲明表示，當地時間20日8時許，由於系統故障請求美國聯邦航空總署（FAA）協助下令主線與旗下子公司地平線航空（Horizon Air）航班全面暫停起降，該公司機隊共計283架波音客機，影響包括西雅圖、波特蘭、洛杉磯與舊金山等主要樞紐機場，並造成當晚及隔日航班延誤。

報導分析，這2次停飛都發生在FAA動盪時期之際，在此之前，美國總統川普為精簡聯邦政府體制，大幅裁撤FAA約400名員工。

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