美饒舌歌手住家遭竊 警方意外搜出大量大麻

美國說唱歌手格洛瑞拉本週因涉嫌毒品重罪被捕。（美聯社）

2025/07/25 11:24

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國說唱歌手格洛瑞拉 （GloRilla）本週因涉嫌毒品重罪被捕，警方在她位於喬治亞州亞特蘭大的家中調查住宅盜竊案時，發現大量大麻。

根據《美聯社》報導，喬治亞州福賽斯縣（Forsyth）警長辦公室稱，格洛瑞拉本名為格洛麗亞（Gloria Woods），她於22日主動自首，並在當天以2萬2260美元（約台幣65.6萬元）的保釋金獲釋。

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20日凌晨1時30分左右，格洛瑞拉家人向警察報告遭遇住宅竊盜，警察趕到格洛瑞拉家中時，她不在現場。3名嫌犯竊盜物品時，格洛瑞拉家人向入侵者開槍，嫌犯隨後逃離現場，似乎沒有受傷。

緝毒特遣隊在調查住宅竊盜案時，注意到一股與非法毒品一致的強烈氣味，並獲得了對該房屋的搜查令。特遣隊之後在主臥室壁櫥裡，找到大量大麻。

雖然警察進行廣泛搜查，但未找到嫌疑人。目前對這起住宅竊案的調查仍在進行中，辦案人員已找到據信屬於嫌疑人的物證和微量證據。

格洛瑞拉的律師芬德林（Drew Findling）和戈德堡（Marissa Goldberg）聲稱，格洛瑞拉家人因此事遭遇精神創傷。

他們強調，警察沒有調查格洛瑞拉家中發生的暴力入室竊盜案，而是申請搜查令。格洛瑞拉是受害者，不是嫌疑人。他們主張，格洛瑞拉被捕一事，表明美國執法重點已經變得多麼扭曲。

格洛瑞拉也在X上說，警察沒有集中精力尋找嫌疑人，而是盯上大麻。她家被竊，但她是唯一一個被捕的人。

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