澤倫斯基提新法案 恢復反腐敗機構獨立性

烏克蘭總統澤倫斯基24日提交一項新法案，旨在恢復烏克蘭反腐敗機構獨立性。（美聯社）

2025/07/25 11:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基24日提交一項新法案，旨在恢復烏克蘭反腐敗機構獨立性，以緩解之前他批准削弱反腐敗機構自主權爭議性法律後所出現的緊張局勢。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基表示，新法案保證烏克蘭執法系統真正加強，反腐敗機構獨立，並可依此保護司法系統免受俄羅斯干擾。新法案強調，總檢察長及其副手，不得向反貪機構發號施令或干涉其工作。

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新法案還引入旨在「打擊俄羅斯影響」的額外措施，包括強制執法人員接受測謊測試。

烏克蘭國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室，迅速對澤連斯基新法案表達支持，稱該法案將恢復它們的程序權力，並保證它們獨立性；並且補充，將幫助起草新法案，並敦促立法者「盡快」通過該法案，以防止對正在進行的刑事案件造成威脅。

新法案將取代本週稍早由議員通過並經澤連斯基批准的備受爭議法律。該法律被視為賦予政府更多監督反腐敗機構工作權力，剝奪其獨立性，引發公眾強烈抗議。

雖然民眾抗議活動，未要求澤倫斯基下台，但這是自2022年2月烏俄戰爭爆發後首次大規模反政府示威活動。澤倫斯基通過備受爭議法律，很可能損害公眾對烏克蘭領導層的信任。

目前尚不清楚新法案何時將在議會進行表決，抗議活動可能會持續到該法案通過為止。

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