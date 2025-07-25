疑「永裕興18號」失蹤5年漁工求救！愛爾蘭發現台版幽靈船瓶中信

有人在愛爾蘭西方阿倫群島的伊尼什莫爾島海岸發現一個瓶中信，取出後赫然發現疑似是「永裕興18號」失蹤人員的求救信。（圖擷自Reddit）

2025/07/25 10:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇澳籍「永裕興18號」漁船2020年12月在太平洋中途島附近海域失聯，有船隻在中途島北方600多浬處發現漁船，但台籍李姓船長與9名印尼漁工下落不明，船上也未發現有關刑案跡證，堪稱台版幽靈船事件；在「永裕興18號」人員失蹤近5年後，近日竟有人在愛爾蘭海岸發現瓶中信，發現裡面有用印尼文寫的求救訊息。

美國論壇Reddit近日一篇瓶中信文章引發關注，有人在愛爾蘭西方阿倫群島的伊尼什莫爾島海岸發現一個瓶中信，瓶子用軟木塞和蠟封著，取出後赫然發現疑似是「永裕興18號」失蹤人員的求救信。

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裡面紙條用印尼語寫著：「請幫忙，我們從12/20就迷路了，我們有三個人在這裡，我們不知道這個島的名字，有人受傷了......SOS」，文末寫上中文的「李」字以及「永裕興18號」，底下網友回覆可能與4年前失蹤的「永裕興18號」人員有關後，原PO決定將這封瓶中信交給警察。

消息傳回PTT後立刻引發網友討論，有網友表示，「永裕興18號」人員在中太平洋失蹤後，瓶中信在位於大西洋西邊的愛爾蘭撿到相當不可思議，同時船隻是在12月30日失聯，但瓶中信日期是寫12/20。

不過也有人指出，在1992年在香港翻覆的塑膠鴨子也曾順著洋流漂流到愛爾蘭，12/20可能是指2020年12月而非12月20日；同時信中資訊也與失蹤人員訊息相符，包含船員是印尼籍漁工、台籍船長也姓李，讓網友紛紛猜測可能真的有船員流落在荒島待援。

「永裕興18號」2020年12月在太平洋中途島附近海域失聯，但只發現空船，人員失蹤，船隻拖回台灣進行調查後，宜蘭地檢署指出，船上未發現有與凶殺、刑案相關跡證，參以「永」船於12月30日信號異常時，比對其航行於該時段之海域，有爆發性旋生之劇烈天氣災害，推估「永」船當時應係航行在暴風圈內，綜合相關事證，本件事故應係遭逢天氣災害所造成，與犯罪無關，業已將全案簽結。

蘇澳籍「永裕興18號」漁船2020年12月在太平洋中途島附近海域失聯，僅發現空船，船上10人至今下落不明。（資料照）

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