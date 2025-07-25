泰柬邊境又開火！衝突至今已釀14死 聯合國籲雙方和平對話

泰柬衝突已造成至少14死。圖為在泰國疏散中心的婦女抱著嬰兒。（歐新社）

2025/07/25 10:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國和柬埔寨士兵在邊境發生激烈衝突，泰國國防部發言人孔西里（Surasant Kongsiri）表示，24日至少6個地區發生戰鬥。柬埔寨駐奧多棉吉省（Oddar Meanchey）首席官員利將軍（Khov Ly）25日也指出，清晨塔門通寺（Ta Muen Thom）附近再次爆發戰鬥，泰柬衝突已造成至少14死，對此聯合國呼籲雙方和平對話。

根據《美聯社》報導，泰國公共衛生部表示，1名泰國士兵和13名平民遇難，另有14名士兵和32名平民受傷。公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsuthin）譴責柬埔寨針對平民和醫院的攻擊，稱其違反國際人道法和《日內瓦公約》。

請繼續往下閱讀...

宋薩還聲稱，泰國敦促柬埔寨立即停止戰爭犯罪行為，重新尊重和平共處原則。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）推測，這場衝突影響4個府。內政部已接獲命令，疏散距離邊境至少50公里範圍內的居民。

柬埔寨同樣深受衝突影響。利將軍說，24日的戰鬥至少造成4名平民受傷，超過4000人從邊境村莊撤離到疏散中心。

柬埔寨國防部發言人索切塔（Maly Socheata ）中將表示，柬埔寨部署武裝部隊是為保衛領土免受威脅，柬埔寨襲擊重點是軍事要地，不是其他地方。

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）已致函聯合國安理會，要求召開緊急會議「以制止泰國侵略」。安理會25日將在紐約舉行緊急閉門會議。

針對這場衝突，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）說，秘書長古特雷斯敦促泰柬「保持最大限度克制，透過對話解決問題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法