馬斯克道歉了！星鏈罕見全球斷網2.5小時 主因疑是軟體故障

星鏈衛星網路服務週四罕見出現全球網路中斷，持續約2.5小時。（彭博資料照）

2025/07/25 10:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路美國時間週四（24日）罕見出現全球網路中斷，持續約2.5小時，原因是內部軟體故障，驚動馬斯克親上火線道歉。

綜合媒體報導，彙整多方通報、追蹤服務中斷的Downdetector指出，星鏈的美國和歐洲用戶於美東時間週四下午3時（台灣時間週五凌晨3時）左右連線中斷。該網站稱，約有6.1萬名用戶提交相關報告。

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星鏈稍後在社群媒體X帳戶上證實發生問題，並稱「我們正積極實施解決方案」。星鏈工程部副總裁尼可斯（Michael Nicolls）表示，服務已在2.5小時後恢復。他說：「當機原因是內部負責核心網路運作的關鍵軟體發生故障。」

馬斯克也在X發文強調，服務很快就會恢復。他說：「很抱歉出現服務中斷。SpaceX將解決根本問題，確保類似情況不再發生。」

星鏈是SpaceX最重要也是最敏感的業務之一，在全球140個國家和地區提供服務，總用戶突破600萬名。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭已向烏克蘭交付2萬組星鏈設備，並持續資助維護費用，以維持烏國政府與軍方的網路連線；星鏈的軍事衛星部門Starshield更與五角大廈、美國情報單位簽訂了價值數十億美元的合約。

網路分析公司Kentik的專家馬多利（Doug Madory）向《路透》表示，大規模的服務中斷很不尋常。他說：「這可能是星鏈有史以來，至少是成為全球主要衛星服務供應商後，遭遇的最長當機情況。」

康乃爾大學太空暨網路安全實驗室主任法柯（Gregory Falco）分析：「我推測可能是軟體更新出問題，和去年CrowdStrike導致Windows作業系統當機的事件相似，或者可能是一次網路攻擊。」

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