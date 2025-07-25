為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克道歉了！星鏈罕見全球斷網2.5小時 主因疑是軟體故障

    星鏈衛星網路服務週四罕見出現全球網路中斷，持續約2.5小時。（彭博資料照）

    星鏈衛星網路服務週四罕見出現全球網路中斷，持續約2.5小時。（彭博資料照）

    2025/07/25 10:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路美國時間週四（24日）罕見出現全球網路中斷，持續約2.5小時，原因是內部軟體故障，驚動馬斯克親上火線道歉。

    綜合媒體報導，彙整多方通報、追蹤服務中斷的Downdetector指出，星鏈的美國和歐洲用戶於美東時間週四下午3時（台灣時間週五凌晨3時）左右連線中斷。該網站稱，約有6.1萬名用戶提交相關報告。

    星鏈稍後在社群媒體X帳戶上證實發生問題，並稱「我們正積極實施解決方案」。星鏈工程部副總裁尼可斯（Michael Nicolls）表示，服務已在2.5小時後恢復。他說：「當機原因是內部負責核心網路運作的關鍵軟體發生故障。」

    馬斯克也在X發文強調，服務很快就會恢復。他說：「很抱歉出現服務中斷。SpaceX將解決根本問題，確保類似情況不再發生。」

    星鏈是SpaceX最重要也是最敏感的業務之一，在全球140個國家和地區提供服務，總用戶突破600萬名。

    自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭已向烏克蘭交付2萬組星鏈設備，並持續資助維護費用，以維持烏國政府與軍方的網路連線；星鏈的軍事衛星部門Starshield更與五角大廈、美國情報單位簽訂了價值數十億美元的合約。

    網路分析公司Kentik的專家馬多利（Doug Madory）向《路透》表示，大規模的服務中斷很不尋常。他說：「這可能是星鏈有史以來，至少是成為全球主要衛星服務供應商後，遭遇的最長當機情況。」

    康乃爾大學太空暨網路安全實驗室主任法柯（Gregory Falco）分析：「我推測可能是軟體更新出問題，和去年CrowdStrike導致Windows作業系統當機的事件相似，或者可能是一次網路攻擊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播