俄遠東地區空難釀48死 掀蘇聯時期製客機安全危機

俄羅斯1架An-24型客機週四在俄羅斯遠東地區墜毀，機上48人均不幸罹難。（路透）

2025/07/25 08:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1架前蘇聯時期製造的「安托諾夫An-24型」（Antonov An-24）客機當地時間週四（24日）在俄羅斯遠東地區墜毀。俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）證實，機上48人不幸全數罹難，包含5名孩童。

綜合媒體報導，失事客機隸屬安加拉航空（Angara Airlines），製造於1976年，週四從俄羅斯阿穆爾州（Amur）首府海蘭泡（Blagoveshchensk）起飛，原定飛往滕達（Tynda），途中突然在雷達上消失無蹤。阿穆爾州與中國黑龍江省接壤。

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俄羅斯遠東交通檢察院（Far Eastern Transport Prosecutor Office）在聲明中表示，失事客機第一次降落失敗後，曾嘗試進行第二次降落。救援直升機稍後在滕達以南約16公里處的山坡發現這架客機，機身已遭火焰吞噬。

俄羅斯地區首長和聯邦調查人員指出，機上載有42名乘客，包括5名孩童，另有6名機組人員，均不幸罹難。有關當局已針對這起空難展開調查，釐清是否有違反飛航安全的情況。

俄羅斯國營《塔斯社》（TASS）報導，失事客機近日才通過安全技術檢查，但自2018年以來，曾發生4次「看似輕微」的事故。

因正值俄烏戰爭，西方制裁導致俄羅斯難以取得飛機零件和資金。《路透》分析，空難可能引發質疑，即俄羅斯持續在偏遠地區使用這類老舊機型的可行性。

事件也可能促使其他正使用An-24型客機的國家重新檢視其機隊。俄羅斯網站「RussianPlanes」顯示，目前包含北韓、緬甸、寮國、古巴、哈薩克、辛巴威和衣索比亞都持續使用該機型客機。

俄羅斯持續在偏遠地區使用前蘇聯時代製造的An-24型客機。（美聯社資料照）

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