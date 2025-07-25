馬克宏：法國將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國

法國總統馬克宏週四證實，法國擬在9月聯合國大會上正式宣布承認巴勒斯坦國。（法新社資料照）

2025/07/25 07:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當地時間週四（24日）證實，法國擬在9月聯合國大會上正式宣布承認巴勒斯坦國，稱這將有助中東地區實現和平。對此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）譴責，此舉是在鼓勵恐怖主義，「可能催生另一個伊朗代理人」。

綜合媒體報導，馬克宏在社群媒體X及Instagram貼文中表示，「我已決定法國將承認巴勒斯坦國，信守對中東公正及持久和平的歷史性承諾。我將在9月聯合國大會上正式宣布。」

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儘管以色列和美國強烈反對，但包含剛才表態的法國在內，巴勒斯坦的國家地位已獲得142個國家承認。馬克宏週四強調，「當務之急是結束加薩（Gaza）戰爭並拯救平民。」

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的副手謝赫（Hussein al-Sheikh）向馬克宏表達謝意。謝赫說：「這一立場反映出法國對國際法的承諾，及對巴勒斯坦人民自決權、建立獨立國家的支持。」

然而，聲明立刻激起以色列的憤怒，並可能遭到華府強烈反對。納坦雅胡在X貼文中譴責，此舉是「鼓勵恐怖主義，並可能催生另一個伊朗代理人」。

納坦雅胡指出，「在這種情況下，巴勒斯坦建國將成為消滅以色列的跳板，而不是與以色列和平共處。直白地說，巴勒斯坦人並非尋求建立與以色列並存的國家，而是一個取代以色列的國家。」

白宮並未立即對事件發表回應。美國在今年6月的外交聲明中表示，反對任何單方面承認巴勒斯坦國的舉措，直言這將違背美國的外交政策與利益，並產生嚴重後果。

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