五角大廈政策大轉變 暫停參與所有智庫與研討活動

美媒披露，五角大廈已暫停參與所有智庫及研討活動。圖為美國國防部長赫格塞斯今年5月出席新加坡「香格里拉論壇」。（美聯社檔案照）

2025/07/25 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部已暫停參與所有智庫及研討活動，直到進一步通知。這是美國最大聯邦機構在對外交流上的重大轉變。

根據美國政治新聞網站POLITICO取得的五角大廈內部電子郵件，這項決定是在國防部上週退出高知名度的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）後做出的，當時的理由是該論壇涉及「全球主義之惡」（the evil of globalism），並指該活動與川普政府的國防政策不一致。

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根據該封電郵，五角大廈公關室也在檢視該機構參與其他重要安全會議的情況。國防部已明令禁止出席每年冬季於加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum），而國防部長通常是該論壇的重要嘉賓。目前尚不清楚為何該論壇會被特別點名禁止。

此舉將使五角大廈遠離其數十年來用以推進政策，並闡述立場的國家安全對話平台。馬提斯、艾斯培和奧斯汀等歷任防長，也常利用智庫活動，如英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）和「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum），發表重大政策演說，並與盟友及對手舉行場邊會談。

郵件顯示，五角大廈公關室、總法律顧問及政策團隊，將審查所有活動參與請求，並要求事先提交官員的發言稿和要點。這項指令自22日起生效，適用於所有國防部軍官、文職人員及資深士官。未來任何活動，都必須經五角大廈公關團隊批准。

五角大廈首席發言人帕內爾在回覆POLITICO的電郵中表示，為確保國防部不為與川普政府價值觀背道而馳的組織、論壇及活動提供名義與公信力，國防部公關室將對每一項邀請國防官員參與的活動，進行徹底審查。

報導指出，此舉是國防部大幅減少在華府智庫圈曝光的措施之一。前一天，五角大廈宣布高層將不得出席阿斯本論壇，而該論壇隔天即將揭幕。原本預定出席發表演說的名單，包括海軍部長費蘭、國防部主管研究與工程事務的次長麥可、「國防創新單位」（DIU）負責人貝克，以及多名軍方高層官員。

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