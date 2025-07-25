泰柬衝突升級 東協被邊緣化 干預手段有限

泰國與柬埔寨24日在爭議邊境地區爆發致命衝突，導致外界再度質疑，東南亞國協是否已被邊緣化，無法履行維護成員國間和平的使命。（歐新社檔案照）

2025/07/25 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國與柬埔寨24日在爭議邊境地區爆發致命衝突，導致外界再度質疑，東南亞國家協會（ASEAN）是否能夠履行維護成員國間和平的使命。分析家認為，泰柬暴力升級凸顯東協被邊緣化，干預手段非常有限。

香港「南華早報」24日報導，儘管外界呼籲緊急斡旋並恢復對話，但東協從一開始就被排除在外，引發民族主義政治與外交惰性可能導致衝突進一步失控的憂慮。

請繼續往下閱讀...

泰國與柬埔寨軍隊沿著820公里邊界多處互相開火，目前已造成至少12人喪生。泰國國防部表示，多數死者來自泰國3個邊境省分，而且多半是平民。

雙方互相指責對方在有爭議的大塔牟神廟（Ta Moan Thom）附近發動攻擊。衝突發生數小時前，泰國指控柬埔寨埋設地雷，導致泰國士兵受傷，但金邊否認。

目前擔任東協輪值主席國的馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）表示，已向泰柬2國領袖傳訊，呼籲2國「降溫」並恢復談判，「他們是東協的重要成員，與馬來西亞非常接近。」

東協事務觀察員暨印太政策分析師Vu Lam指出，最明確的降溫途徑，是由東協促成雙邊停火對話。但他也坦承，前提是雙方必須具備政治意願。

Vu Lam表示，東協曾在2011年斡旋泰柬緊張情勢，並受「東南亞友好合作條約」約束，強調透過和平方式解決爭端，並放棄威脅或使用武力。

東南亞友好合作條約是東協創始國在1976年制定的和平條約，提倡的基本原則包括相互尊重條約國的主權、領土完整和國家認同。

柬埔寨區域研究中心副主任Him Rotha也認為，東協可以促成對話，修補兩國關係，重建互信，「東協有責任迅速採取行動，以維護區域和平與穩定」。

然而，部分分析家警告，東協可能發揮不了太大作用。英國諾丁罕大學（University of Nottingham）亞洲研究所馬來西亞分所名譽助理研究員魏爾希（Bridget Welsh）指出，儘管東協可以任命特使調停，但該組織過去呼籲降溫的努力，在管理爭端上成效甚微。

泰國法政大學政治學講師普拉維（Purawich Watanasukh）則說，東協從一開始就被邊緣化，「當緊張升高時，柬埔寨直接求助聯合國安理會，顯示東協在管理嚴重爭端方面被視為無效，儘管馬來西亞總理安華嘗試通過對話進行調停，但顯然沒有成功。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法