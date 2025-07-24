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    再創新高！日本北海道北見市24日衝上39°C

    日本北海道東部24日飆出攝氏39度的高溫。圖為北海道富田農場。（資料照）

    日本北海道東部24日飆出攝氏39度的高溫。圖為北海道富田農場。（資料照）

    2025/07/24 23:08

    〔編譯張沛元／綜合報導〕緯度高、夏季通常相對涼爽的日本北海道，24日飆出驚人高溫，道東大城北見市午後2時21分（台灣時間同日午後1時21分）出現刷新歷來觀測紀錄的攝氏39.0度。

    此外，同樣位於北海道東部的帶廣市、津別町與美幌町，也依序出現攝氏38.8度、38.4度與38.3度的高溫；音更町與足寄町雖「僅」皆38.2度，但分別創下當地觀測史上最高溫以及歷來7月最高溫。

    根據日本氣象廳，道東各地24日之所以飆高溫，肇因於全日本都籠罩在太平洋高氣壓的暖空氣下，以及西藏高壓罩頂導致天氣晴朗日照量充足，再加上由西向東的大陸暖空氣進入北海道，導致位於下風處的北海道東部與十勝地區飆高溫。

    至於24日全日本最高溫，出現在雙雙飆出攝氏39.3度的京都府福知山市與福島縣伊達市。

    根據法新社報導，北海道多個城鎮於23日氣溫飆至歷史新高，日本氣象廳（JMA）指出，北海道共有八個町與一個市觀測到自1977年有官方紀錄以來的最高溫。其中，美幌町氣溫飆升至攝氏38.2度，成為當日北海道最熱的地區。

    圖為1名老人24日在東京街頭享受幫行人降溫的水霧。（歐新社）

    圖為1名老人24日在東京街頭享受幫行人降溫的水霧。（歐新社）

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