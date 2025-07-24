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    泰國軍力完勝柬埔寨！擁有逾493架軍機 還有航空母艦

    泰國空軍擁有至少11架先進的瑞典「獅鷲」（Gripen）戰機，裝備品質和訓練素質在東南亞地區名列前茅。（歐新社檔案照）

    泰國空軍擁有至少11架先進的瑞典「獅鷲」（Gripen）戰機，裝備品質和訓練素質在東南亞地區名列前茅。（歐新社檔案照）

    2025/07/24 23:13

    〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國和柬埔寨今爆發2011年以來最大規模的武裝衝突，雙方出動戰機、無人機和火砲，將最近數週以來因邊界爭議而升高的緊張局勢推向頂點。但智庫和專業網站提供的資料指出，2國實力相差懸殊，泰國不論是兵力規模還是武器的先進性，都遠遠超過柬埔寨。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國將泰國列為重要的非北大西洋公約組織（NATO）盟友，數十年來一直支持泰國的武器計畫，曼谷也在以色列、義大利、俄羅斯、南韓及瑞典等國協助下，發展出強勁的本土國防產業。

    英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發佈的「2025年全球軍事平衡」（Military Balance 2025）報告指出，泰國有一支規模龐大且資金充裕的軍隊，各軍種的現役部隊合計共36.1萬人，是柬埔寨兵力的3倍，武器裝備也比柬國先進。泰國空軍的裝備品質和訓練素質，更在東南亞地區名列前茅。

    美國軍事網站「全球火力」（GFP）的2025年軍力排名也顯示，柬國相較於泰國，在陸海空軍實力以及國家資源等面向幾乎完敗。在國防預算方面，泰國編列近60億美元，柬埔寨只有8.6億美元。

    地面部隊方面，泰國擁有逾60輛中國製VT-4戰車與數百輛美製舊型戰車，柬埔寨則有約200輛老舊的中國、蘇聯製戰車。泰國擁有600多門火砲，包括至少56門155公釐重型火砲、550門105公釐牽引式火砲。柬埔寨則僅有約12門155公釐火砲，以及約400門較小型牽引式火砲。

    空中作戰方面，泰國擁有逾493架軍機，包括至少11架先進的瑞典「獅鷲」（Gripen）戰機，以及數十架較舊款的美製F-16和F-5戰機。柬埔寨則缺乏具備作戰能力的空軍，僅有25架軍機，其中21架是直升機，另外4架為運輸機，顯然完全不是泰國的對手。

    海軍實力方面，雙方更是相差懸殊，泰國不僅有航空母艦、巡洋艦等大型船艦，艦隊綜合實力甚至名列全球第7，反觀柬埔寨只有20艘巡邏艦，數量和質量均處於絕對劣勢。

    泰國軍隊也定期參與國際軍事演習，最重要的就是與美軍印太司令部共同主辦的年度「金色眼鏡蛇」演習。（路透檔案照）

    泰國軍隊也定期參與國際軍事演習，最重要的就是與美軍印太司令部共同主辦的年度「金色眼鏡蛇」演習。（路透檔案照）

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