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    川普在名單中？「淫魔」富豪艾普斯坦疑雲 美眾院將傳司法部說明

    艾普斯坦掀起的政商醜聞仍持續延燒。（路透檔案照）

    艾普斯坦掀起的政商醜聞仍持續延燒。（路透檔案照）

    2025/07/24 22:34

    〔編譯林家宇／綜合報導〕已故性犯罪富商艾普斯坦檔案近期再度席捲美國政治界。美眾議院監督委員會23日通過決議，就艾普斯坦調查與釋出檔案等議題傳喚司法部人員。

    美司法部7日在網站上發布備忘錄，宣告經詳盡檢視艾普斯坦相關文件後，沒有外界傳得沸沸揚揚的「客戶名單」，也沒有其它具有向公眾揭露價值的檔案，多數審判的素材會被封存以保護受害人並阻擋兒童色情影像散播。

    過往與大批政商名流結交的艾普斯坦，先是在2008年被定罪為性犯罪者，2019年再因仲介未成年人口販運等罪嫌遭逮捕，同年候審期間在獄中自殺身亡。伴隨而來的買春客戶名單及艾普斯坦遭滅口等陰謀論甚囂塵上，尤其受到川普政治運動「MAGA」（讓美國再次偉大）支持者關切。也因此，政府對艾普斯坦檔案所下的結論，令包括部分政府高層在內的川普支持者感到不滿。

    眾議院監督委員會「聯邦執法」小組委員會以8票同意、2票反對通過決議傳喚司法部人員，且投下同意票的除了民主黨成員，還有3名共和黨議員。

    民主黨眾院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）質疑，共和黨仍未向公眾釋出艾普斯坦檔案的合理推論，在於「共和黨人持續維護富人及無恥之徒的生活方式。」

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