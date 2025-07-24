美國前總統拜登回憶錄版權 1000萬美元售出

美國前總統拜登已簽下千萬美元合約，出版回憶錄。（路透檔案照）

2025/07/24 21:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報引述知情人士透露，美國前總統拜登已將其總統回憶錄的出版權，以高達1000萬美元的預付版稅，出售給哈波柯林斯出版社旗下的利特爾&布朗出版社（Little, Brown & Co.），但尚未公布具體出版日期。現年82歲的拜登7月初曾表示，他正全力以赴撰寫這本回顧其4年總統任期的著作。

總統卸任後往往會出版回憶錄，這不僅是重要收入來源，也有助於塑造其歷史定位與政治遺產。拜登此次的出版交易由創意藝術經紀公司（CAA）斡旋，該公司亦曾代理拜登2017年出版的回憶錄《Promise Me, Dad》，該書講述其長子波伊（Beau Biden）因腦癌去世後的心路歷程，並登上暢銷書榜首。

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今年5月拜登確診前列腺癌，但所幸對荷爾蒙療法反應良好，病情受到控制。其健康狀況預計將影響回憶錄的完成進度與宣傳安排。

拜登擁有長達數十年的政治資歷，包括擔任8年副總統與2021至2025年4年總統任期。然而，他在2024年7月因年齡與精神狀態疑慮退出連任競選，但因退選太晚，被認為影響了副總統賀錦麗對決川普的選情。

前總統歐巴馬與夫人密雪兒曾在2017年，以約6000萬美元出售回憶錄版權給企鵝藍燈書屋，而前總統柯林頓2004年出版的《我的人生》則獲得了柯納普夫出版社1500萬美元的預付版稅。與之相比，川普在其首任後並未出版回憶錄。

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