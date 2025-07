柬軍砲彈襲擊泰國加油站超商 釀8死含4軍人

2025/07/24 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫,今有多枚砲彈落入泰國境內市區,其中一起落彈直接擊中一間位於加油站內的7-11超商,造成至少8人死亡,包括4名泰國士兵。

根據《Khaosod》報導,事發地點位於泰國東北部的四色菊府(Sisaket),靠近柬埔寨邊境地區。柬軍發射的多枚砲彈疑似越界落入市區,至少一枚砲彈擊中加油站內的便利商店,另一枚則落在後方稻田。目擊者指出現場爆炸聲連發、火勢猛烈,軍警與救難人員迅速趕抵現場展開救援。

目前傷亡人數仍在統計中,已知死者包含4名正在附近執勤的軍人,另外至少數十人受傷,當地醫院湧入大批傷患。生還者之一、33歲的女店員蘇帕瓦迪(Supawadee)驚魂未定地回憶,當時她正在櫃台整理商品,突聽到連續幾聲劇烈爆炸,緊接著天花板垮下、烈焰逼人,許多顧客與同事來不及逃出。

當局隨即發布緊急撤離令,並警告該地區居民儘速離開,避免砲彈再次落入。由於落彈地點已深入市中心,且距離甘塔拉拉克醫院不到10公里,顯示此次攻擊範圍已遠超出軍事推演範圍,亦無可供民眾躲避的防空設施。

事件爆發後,四色菊府長官阿努蓬(Anupong Suksamnit)前往醫院探視傷者,並表示將強化邊境防備。同時,泰國軍方亦正研判柬方行動是否構成重大挑釁,未來不排除進一步外交或軍事應對。

