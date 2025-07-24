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    柬軍砲彈襲擊泰國加油站超商 釀8死含4軍人

    柬軍砲彈直擊加油站便利商店，現場瞬間火海濃煙竄天。（圖翻攝自X@ThaiEnquirer）

    柬軍砲彈直擊加油站便利商店，現場瞬間火海濃煙竄天。（圖翻攝自X@ThaiEnquirer）

    2025/07/24 23:43

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫，今有多枚砲彈落入泰國境內市區，其中一起落彈直接擊中一間位於加油站內的7-11超商，造成至少8人死亡，包括4名泰國士兵。

    根據《Khaosod》報導，事發地點位於泰國東北部的四色菊府（Sisaket），靠近柬埔寨邊境地區。柬軍發射的多枚砲彈疑似越界落入市區，至少一枚砲彈擊中加油站內的便利商店，另一枚則落在後方稻田。目擊者指出現場爆炸聲連發、火勢猛烈，軍警與救難人員迅速趕抵現場展開救援。

    目前傷亡人數仍在統計中，已知死者包含4名正在附近執勤的軍人，另外至少數十人受傷，當地醫院湧入大批傷患。生還者之一、33歲的女店員蘇帕瓦迪（Supawadee）驚魂未定地回憶，當時她正在櫃台整理商品，突聽到連續幾聲劇烈爆炸，緊接著天花板垮下、烈焰逼人，許多顧客與同事來不及逃出。

    當局隨即發布緊急撤離令，並警告該地區居民儘速離開，避免砲彈再次落入。由於落彈地點已深入市中心，且距離甘塔拉拉克醫院不到10公里，顯示此次攻擊範圍已遠超出軍事推演範圍，亦無可供民眾躲避的防空設施。

    事件爆發後，四色菊府長官阿努蓬（Anupong Suksamnit）前往醫院探視傷者，並表示將強化邊境防備。同時，泰國軍方亦正研判柬方行動是否構成重大挑釁，未來不排除進一步外交或軍事應對。

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