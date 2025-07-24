與美關稅協議即將開獎？ 歐盟發言人：雙方達成共識「伸手可及」

歐盟執委會經貿領域發言人吉爾透露，歐盟有望跟美國達成一份關稅貿易協議。示意圖。（法新社）

2025/07/24 20:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會經貿領域發言人吉爾（Olof Gill）今（24日）表示，歐盟與美國即將談妥關稅貿易協議，雖然目前還無法透露細節，但他認為雙方要達成共識可說是「伸手可及」。

《法新社》報導，吉爾說：「至於有一份協議作為結果而言，我們認為這個成果伸手可及。」

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歐盟外交官週三表示，美國提出了一個關稅基準為15%，但不包含航空業與製藥業的提案，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）同一天也與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行通話，而後美國也放出風聲說，兩邊的談判取得進展。

吉爾不願透露塞夫科維奇與盧特尼克的談話內容，他只說：「歐盟持續與美國就技術與政治層面密切接觸，我目前只能說這麼多。」

不過吉爾也警告，歐盟正在進行兩手準備，若是談判失敗，歐盟將針對關稅祭出報復措施。

歐盟週四批准了一項反制美國關稅的方案，若雙方談崩，方案就會在8月7日生效，屆時歐盟將會對總價約930億歐元的美國商品，徵收最高達30%的關稅。

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