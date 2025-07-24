衝浪正妹整條手臂遭火車撞斷噴飛 送醫奇蹟接回

衝浪女教練手臂被火車扯飛數公尺後奇蹟尋回，醫師耗時10小時接回。（圖擷取自募款平台GoFundMe）

2025/07/24 23:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加州一名年輕衝浪教練穿越鐵軌，慘遭火車擦撞，右臂當場斷裂，手臂噴到數公尺外，所幸找到，奇蹟接回。儘管歷經10小時手術與劇痛恢復期，她仍堅信自己終將重返海面。

根據《紐約郵報》報導，24歲的艾莉亞・博伊德（Elieah Boyd）是名熱愛海洋的衝浪教練，7月7日下午約5點半，她推著重達80磅（約36公斤）的電動自行車穿越鐵道，卻遭一列未鳴笛的火車擦撞，右臂整條撕裂斷掉，嚇得她當場愣住，低頭一看發現手臂不見了！

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事故當下，博伊德幸運地與一名退休消防員同行，對方立刻打電話叫救護車。博伊德被直升機送往加州大學爾灣分校醫學中心，開了長達10小時的緊急手術，醫療團隊成功將飛出數公尺遠的手臂重新接上，目前已開始出現神經反應，「我感覺像是有電流通過，有些內部的知覺在恢復」。

儘管醫師說博伊德仍需接受至少兩次手術，她始終抱持樂觀信念，只要能碰到海水，一定會立刻站上浪板。這是博伊德在醫院裡唯一的夢想，只想回到海裡衝浪。

目前家人已在募資平台GoFundMe發起募款行動，幫助博伊德支付高昂醫療費與後續復健開支，目前已募得超過5萬美元（約新台幣146萬元）。募資頁面上寫道：「在這段艱困旅程中，艾莉亞展現出非凡的堅韌與正能量，她的笑容依舊令人動容」。

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