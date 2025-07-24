無視美限制令 路透：印度公司向俄運輸爆裂物

從海關資料顯示，印度有企業向俄國運送價值140萬美元（約4148萬台幣）的爆裂物。圖為俄總統普廷去年12月會見印度國防部長辛格。（歐新社檔案照）

2025/07/24 17:49

〔編譯林家宇／綜合報導〕2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動入侵後，美國政府以制裁限制他國向俄運輸可用於對烏作戰的軍事物資。即便如此，從海關資料顯示，印度仍有企業向俄國運送價值140萬美元（約4148萬台幣）的爆裂物。

「路透」掌握到的印度海關資料指出，去年12月俄國數間企業接收從印度出口的「高熔點爆炸物」（HMX），其中包括被烏克蘭國家安全局（SBU）指與俄軍方有關的爆裂物生產商「Promsintez」。

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HMX用途是以迅速爆炸造成最大程度破壞，被華府認定對俄羅斯侵烏具重要性，警告金融機構勿從事任何把此類物品銷往莫斯科的相關業務。

為抗衡中國與日俱增的影響力，印度近期尋求加深與美國關係，但也不願放棄與俄羅斯的長期軍事、經濟往來，兩國的貿易關係、尤其是在採購俄國原油方面仍保持強勁。

美國財政部有權對銷售HMX或類似物質給俄國的實體實施制裁。印度外交部聲明回應，出口軍民兩用品項時，印方始終把防止擴武的國際義務納入考量。

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