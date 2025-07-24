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    遭伊朗、巴基斯坦驅逐 阿富汗人面臨塔利班迫害風險

    聯合國稱，塔利班對被強迫遣返的阿富汗難民實施侵犯人權行為。圖為阿富汗難民。（法新社）

    聯合國稱，塔利班對被強迫遣返的阿富汗難民實施侵犯人權行為。圖為阿富汗難民。（法新社）

    2025/07/24 16:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國今（24）日發布的一份報告稱，塔利班當局對被伊朗和巴基斯坦強迫遣返的阿富汗人實施包括酷刑和任意拘留在內的侵犯人權行為。

    根據《法新社》報導，聯合國阿富汗援助團和聯合國人權辦公室發布的報告，是基於對49名返回阿富汗的人的訪談。聯合國表示，返回阿富汗的人面臨塔利班當局報復，和其他侵犯人權行為的風險。

    聯合國指出，受害人員包括婦女、女孩、媒體工作者和隸屬於前政府及其安全部隊的人。塔利班當局的侵犯行為包括酷刑、虐待、任意逮捕和對人身安全的威脅。

    自2023年後，伊朗和巴基斯坦發起的大規模驅逐行動，已迫使數百萬阿富汗人返回阿富汗，其中2025年迄今已有超過190萬人返回，絕大多數來自伊朗。聯合國難民署（UNHCR）最近估計，到今年年底可能有多達300萬人返回面臨嚴重人道危機的阿富汗。

    聯合國人權事務負責人圖爾克（Volker Turk）本月早些時候聲稱，任何人都不應被遣返回一個因其身分或個人歷史而面臨迫害風險的國家。他補充，在阿富汗這種情況對婦女和女孩的影響更為明顯，她們遭受一系列相當於僅因性別就遭到迫害的措施。

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