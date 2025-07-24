跑了？邊境正與泰國激烈交火 網傳柬埔寨前總理洪森搭專機悄飛往中國

泰國臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」，今引述flightradar24資訊發文表示，洪森編號MEDIC77的私人專機Hawker 800XP，已從柬埔寨的首都金邊起飛，正在飛往中國當中。（取自粉專「Army Military Force – สำรอง」）

2025/07/24 16:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨、泰國邊境衝突越演越烈，今（24）日雙方爆發激烈交火。在此緊張之際，國外飛行追蹤網站flightradar24卻發現柬埔寨前總理洪森的私人專機正悄悄飛離金邊前往中國，引發議論。

泰國臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」，今引述flightradar24資訊發文表示，洪森編號MEDIC77的私人專機Hawker 800XP已從柬埔寨的首都金邊起飛，正在飛往中國當中。

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泰國網友對此狂酸：「逃跑了？」、「搞得一團糟，拋下人民不管」、「去叫中國幫忙？」、「快點鎖定它」、「去找爸爸」。不到一小時貼文就有超過2000則留言以及近1萬次分享，討論度相當可觀。

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