為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    跑了？邊境正與泰國激烈交火 網傳柬埔寨前總理洪森搭專機悄飛往中國

    泰國臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」，今引述flightradar24資訊發文表示，洪森編號MEDIC77的私人專機Hawker 800XP，已從柬埔寨的首都金邊起飛，正在飛往中國當中。（取自粉專「Army Military Force – สำรอง」）

    泰國臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」，今引述flightradar24資訊發文表示，洪森編號MEDIC77的私人專機Hawker 800XP，已從柬埔寨的首都金邊起飛，正在飛往中國當中。（取自粉專「Army Military Force – สำรอง」）

    2025/07/24 16:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨、泰國邊境衝突越演越烈，今（24）日雙方爆發激烈交火。在此緊張之際，國外飛行追蹤網站flightradar24卻發現柬埔寨前總理洪森的私人專機正悄悄飛離金邊前往中國，引發議論。

    泰國臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」，今引述flightradar24資訊發文表示，洪森編號MEDIC77的私人專機Hawker 800XP已從柬埔寨的首都金邊起飛，正在飛往中國當中。

    泰國網友對此狂酸：「逃跑了？」、「搞得一團糟，拋下人民不管」、「去叫中國幫忙？」、「快點鎖定它」、「去找爸爸」。不到一小時貼文就有超過2000則留言以及近1萬次分享，討論度相當可觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播