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    驚悚畫面曝光！義大利小飛機墜毀高速公路 瞬間成火球2死

    義大利輕航機墜毀高速公路，猛烈撞擊後火光沖天。（圖翻攝自X@nexta_tv）

    義大利輕航機墜毀高速公路，猛烈撞擊後火光沖天。（圖翻攝自X@nexta_tv）

    2025/07/24 19:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一架小型飛機高速俯衝墜毀在高速公路上，瞬間化為火球並吞噬兩條人命，恐怖場景震撼全球。罹難者包括75歲的義大利律師及其女友，機身在撞地後瞬間炸裂起火，黑煙沖天，畫面令人怵目驚心。

    根據《紐約郵報》報導，事發地點為義大利北部布雷西亞（Brescia），當地監視器捕捉到Freccia RG型輕航機於週二直直墜落在公路上，撞擊瞬間爆出猛烈火焰與濃煙。當局證實，飛機駕駛為來自米蘭（Milan）的律師塞爾吉歐・拉瓦利亞（Sergio Ravaglia），與其60歲的伴侶安瑪麗亞・德斯特法諾（Ann Maria De Stefano）當場身亡。

    除了機上兩人不幸罹難，現場另有兩名汽車駕駛因爆炸受傷。影片顯示多輛車輛在火海中驚險通過，現場一度陷入混亂。緊急救援人員火速趕抵現場撲滅火勢，但飛機已經完全焚毀，幾無殘存。

    義大利國家飛安機構將派遣專家於週三抵達布雷西亞，展開事故調查。當地檢方已就此案展開過失致死的刑事調查，並將針對飛機維修狀況與機件殘骸進行初步鑑定。肇事飛機Freccia RG為義大利製超輕型機種，機身以碳纖維打造，翼展近9公尺，屬於小型民用飛行器。

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