日本怒了！中國人狂抓蟬蛹來吃 公園張貼中文禁抓公告

東京多座公園設告示牌，禁止民眾擅自挖取蟬蛹。示意圖。（資料照）

2025/07/24 20:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東京多處公園近日加強巡邏，因為許多中國人被目擊夜間大舉採集蟬蛹，甚至裝滿整袋帶走，引發居民強烈不滿。園方更在園內設立多語警示標語，籲請民眾「讓孩子們欣賞蟬的蛻變過程」。

根據《ABEMA TIMES》報導，東京多個公園近期增設「請勿採集蟬的幼蟲」標語，日文、中文與越南文並列，呼籲民眾尊重自然生態。猿江恩賜公園的工作人員指出，近來接獲不少民眾反映，稱晚間有可疑人士在園內搜集蟬蛹，且經常裝滿整袋帶走。

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園方說，有員工巡邏時發現，有人行徑可疑，低頭蹲在樹旁，手中袋內竟裝有數十隻蟬蛹。對方遭勸導後未發生衝突，便安靜離開。從對話口音推測，部分採集者可能來自中國或越南，引起當地居民不滿。

而在中國社群媒體上，確實有不少關於「蟬蛹料理」的分享，不少人自豪貼出照片，稱終於抓到蟬蛹，有人還留言建議加入香菜或搭配肉類烹調。甚至可見油炸、燒烤、夾麵包等多樣化吃法，中國媒體也曾報導蟬蛹在市場上的高人氣。

園方強調，這些料理文化與日本無關，在當地，蟬是夏日自然聲音的代表，希望大家讓孩子們有機會觀察牠們破蛹而出、飛向樹梢的過程，而非提前終結牠們的生命。

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