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    泰柬百年國仇引爆邊境戰火 民族主義火藥庫再點燃

    柬埔寨普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社資料照）

    柬埔寨普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社資料照）

    2025/07/24 16:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰柬邊境的致命衝突，不只是軍事摩擦，而是一座潛伏百年的領土主權地雷，在民族主義升溫與泰國內政風暴的引信下爆炸。根據美聯社解析，這場戰火的背後，糾纏著殖民歷史的舊帳、政權權鬥的陰影，與兩國難解的地圖主張。

    這場衝突的直接導火線，始於今年5月的一場致命對峙，隨後一週內兩起地雷爆炸案導致泰國士兵傷殘，迅速引爆雙方怒火。泰國隨即採取強硬手段，不僅關閉邊境，更驅逐柬埔寨大使；柬埔寨則以牙還牙，禁止泰國商品與影視作品輸入，並召回所有外交官員，使雙邊關係在短短數日內跌至谷底。

    為衝突火上加油的，是兩國被煽動到高點的民族主義情緒。長期以來，邊境爭議一直是兩國政治人物用以凝聚支持、攻擊對手的最佳工具。在此次衝突中，雙方媒體與政府皆以強硬言詞指控對方，將歷史恩怨轉化為現實中的敵意，使得任何和平對話的空間都被壓縮殆盡。

    尤其引人關注的是，這場外部衝突已演變為泰國國內的政治鬥爭。泰國原總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因一段被洩漏的通話錄音，遭批評對柬埔寨態度過於軟弱、有損國格，最終在7月1日遭停職調查。這場政治風暴不僅削弱了執政聯盟，更迫使政府在邊境問題上轉向鷹派立場。

    追根究柢，兩國的矛盾源於一張1907年法國殖民時期繪製的邊界地圖。柬埔寨以此圖為依據主張領土主權，泰國則堅稱地圖不準確。其中最具代表性的千年古剎、普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」），雖經國際法院（ICJ）兩度裁決主權歸屬柬埔寨，卻始終是引爆兩國衝突的核心引信。

    美聯社指出，如今，歷史的傷痕、民族的怒火與政局的不穩，三者交錯成一場難以拆解的外交與主權危機。當歷史的地圖成為國族的戰場，雙方是否仍有可能走出對抗迴圈？在鷹派聲浪高漲的區域氛圍下，這場東南亞邊界衝突的和平出路，恐怕仍難覓解方。

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