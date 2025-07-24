泰柬交火已釀9死！柬埔寨向聯合國求援 邊境局勢失控

柬埔寨士兵24日在柏威夏省重裝BM-21多管火箭系統。當日雙邊衝突劇烈升高，泰國出動F-16戰機空襲柬軍據點，柬方則發射火箭與砲彈還擊，造成平民死傷。（法新社）

2025/07/24 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突24日全面升級，雙方互控對方攻擊平民，最新通報死亡人數已增至至少9人、傷者超過14人。柬埔寨當局呼籲聯合國安理會召開緊急會議，並嚴詞譴責泰國空襲民用設施。中國亦首度公開表態「深切關切」，呼籲兩國儘速對話降溫，顯示這場區域衝突恐已演變為地緣政治風暴。

據美聯社報導，泰國國防部指出，死亡人數主要集中在西沙耶府（Si Sa Ket），當地一座加油站遭砲擊導致6人喪命；其餘死傷則分布於素林與武里喃等邊境地區，另有14人重傷，包括一名5歲男童。目擊影片顯示，居民驚恐奔逃進入混凝土碉堡，爆炸聲與濃煙不絕於耳。泰國外交部強調，柬軍行徑已構成對主權的「蓄意侵犯」，並指控其砲擊醫院與住宅。

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面對指控，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強硬回應，表示泰方持續派遣無人機侵犯領空，並出動F-16戰機轟炸柏威夏省一帶道路與軍營，柬軍才被迫「以武力自衛」。柬外交部更指責泰國發動「無預警軍事侵略」，並正式要求聯合國安理會召開緊急會議，聲援受害平民與維護柬國主權。

中國外交部發言人郭嘉昆於北京例行記者會上表達關切，表示「對當前局勢深切關注」，並呼籲雙方透過對話與協商妥善解決爭議。北京重申，將在此類區域爭端中「堅持公平與中立立場」。此為中國首次介入表態，也代表東協內部矛盾正引發外部觀察者高度警覺。

這場戰火源於5月泰柬邊境軍事衝突，一名柬軍喪命後不斷升溫，隨後多起地雷爆炸導致泰軍傷亡，引爆外交對抗與軍事部署升級。雙方目前已互逐大使，全面關閉陸路邊界，邊境多處持續交火，並擴及素林、烏汶與柏威夏等6個地區。雙方均指控對方「先開第一槍」，毫無妥協跡象。

根據美聯社與法新社報導，泰方批評柬埔寨「殘忍、好戰且不人道」，呼籲國際社會應譴責其砲轟平民設施的「戰爭犯行」；而柬方則以「最嚴厲措辭」回擊，痛斥泰國「蓄意製造衝突、干犯國際法」。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）表示，政府已準備升高防衛層級，並「將依國際法維護國家安全與人民性命」。

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