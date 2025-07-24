為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰柬交火已釀9死！柬埔寨向聯合國求援 邊境局勢失控

    柬埔寨士兵24日在柏威夏省重裝BM-21多管火箭系統。當日雙邊衝突劇烈升高，泰國出動F-16戰機空襲柬軍據點，柬方則發射火箭與砲彈還擊，造成平民死傷。（法新社）

    柬埔寨士兵24日在柏威夏省重裝BM-21多管火箭系統。當日雙邊衝突劇烈升高，泰國出動F-16戰機空襲柬軍據點，柬方則發射火箭與砲彈還擊，造成平民死傷。（法新社）

    2025/07/24 15:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突24日全面升級，雙方互控對方攻擊平民，最新通報死亡人數已增至至少9人、傷者超過14人。柬埔寨當局呼籲聯合國安理會召開緊急會議，並嚴詞譴責泰國空襲民用設施。中國亦首度公開表態「深切關切」，呼籲兩國儘速對話降溫，顯示這場區域衝突恐已演變為地緣政治風暴。

    據美聯社報導，泰國國防部指出，死亡人數主要集中在西沙耶府（Si Sa Ket），當地一座加油站遭砲擊導致6人喪命；其餘死傷則分布於素林與武里喃等邊境地區，另有14人重傷，包括一名5歲男童。目擊影片顯示，居民驚恐奔逃進入混凝土碉堡，爆炸聲與濃煙不絕於耳。泰國外交部強調，柬軍行徑已構成對主權的「蓄意侵犯」，並指控其砲擊醫院與住宅。

    面對指控，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強硬回應，表示泰方持續派遣無人機侵犯領空，並出動F-16戰機轟炸柏威夏省一帶道路與軍營，柬軍才被迫「以武力自衛」。柬外交部更指責泰國發動「無預警軍事侵略」，並正式要求聯合國安理會召開緊急會議，聲援受害平民與維護柬國主權。

    中國外交部發言人郭嘉昆於北京例行記者會上表達關切，表示「對當前局勢深切關注」，並呼籲雙方透過對話與協商妥善解決爭議。北京重申，將在此類區域爭端中「堅持公平與中立立場」。此為中國首次介入表態，也代表東協內部矛盾正引發外部觀察者高度警覺。

    這場戰火源於5月泰柬邊境軍事衝突，一名柬軍喪命後不斷升溫，隨後多起地雷爆炸導致泰軍傷亡，引爆外交對抗與軍事部署升級。雙方目前已互逐大使，全面關閉陸路邊界，邊境多處持續交火，並擴及素林、烏汶與柏威夏等6個地區。雙方均指控對方「先開第一槍」，毫無妥協跡象。

    根據美聯社與法新社報導，泰方批評柬埔寨「殘忍、好戰且不人道」，呼籲國際社會應譴責其砲轟平民設施的「戰爭犯行」；而柬方則以「最嚴厲措辭」回擊，痛斥泰國「蓄意製造衝突、干犯國際法」。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）表示，政府已準備升高防衛層級，並「將依國際法維護國家安全與人民性命」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播