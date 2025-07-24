泰柬爆2011年以來最大衝突 戰機空襲與砲擊交火

泰國今天對柬埔寨發動空襲，擊中對方兩處軍事目標。隨邊界衝突升溫，據報雙方在6個地點交火。（法新社）

2025/07/24 15:38

〔中央社〕泰國今天對柬埔寨發動空襲，擊中對方兩處軍事目標。隨邊界衝突升溫，據報雙方在6個地點交火。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述泰國軍方副發言人瑞查（Ritcha Suksuwanon）上校向媒體表示，24日上午泰軍自烏汶省（Ubon Ratchathani）出動6架F-16戰機，擊中柬埔寨境內兩個地面軍事目標。

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瑞查說：「我們依照計畫，出動空軍攻擊軍事目標。」

泰國軍方表示，泰軍展開空襲前幾小時，柬埔寨士兵朝泰國東北部素輦省（Surin）一處軍事基地開火，另朝是剎吉省（Si Sa Ket）發射火箭。

與此同時，泰國內政部表示，邊境4個省份已開始預備撤離居民以防衝突進一步擴大。

泰軍第二軍區指出，衝突發生於當地時間24日上午7時35分，當時泰國士兵聽見一架柬埔寨無人機在素輦省帕農冬拉區（Phanom Dong Rak）的大塔牟神廟（Ta Muen Thom,泰柬邊界古蹟）遺址前盤旋。

隨後6名柬埔寨士兵攜帶火箭與榴彈等武器，靠近泰國軍營前的鐵絲網。泰方駐軍大聲呼籲對方勿升高衝突。

泰軍第二軍區在臉書官網表示，當地時間上午8時20分，柬埔寨朝距大塔牟神廟遺址東側約200公尺的泰軍Moo Pa基地開火。

泰國軍方指控，柬方在附近村落部署火砲，並利用平民作為人肉盾牌，之後8時50分出現針對寺廟遺址的砲擊。

泰軍於上午約9時15分獲報柬方部隊先開火，目標鎖定Moo Pa基地附近區域，雙方使用輕、重武器交火，泰方一名士兵受傷；泰方表示，上午9時40分，柬埔寨對是剎吉省的Don Tuan寺廟遺址發射BM-21多管火箭。

上午9時55分，泰方又獲報柬軍對素輦省加春縣（Kap Choeng）的邊境開發中心附近民宅開火，造成平民至少3人受傷。

泰柬今天這波衝突的前一天，泰國烏汶省邊境的Chong An Ma邊檢站附近發生地雷爆炸，導致5名泰國士兵受傷，其中1人失去一條腿。泰軍表示，地雷是柬方近日所埋設。

負責戍守泰國東北部的第二軍區，軍區司令布辛（Boonsin Padklang）中將已下令關閉泰柬邊界，並封鎖素輦省境內的寺廟遺址。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天則在臉書表示，泰軍攻擊柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）境內位於普里維希神廟（Preah Vihear temple）與Ta Krabei古寺的柬軍陣地。

洪馬內說：「柬埔寨一向主張以和平方式解決爭端，但在這種情況下，我們別無選擇，只能以武力回應這場武裝入侵。」

泰國政府23日驅逐柬埔寨駐泰大使洪沙倫（Hun Saroeun,音譯），並召回駐金邊的泰國公使。

儘管泰柬兩國長期存在邊境爭議，然而自2011年雙方爆發數十人死亡的武裝衝突以來，雙邊關係大致穩定。

今年5月雙方再次短暫交火，一名柬埔寨士兵陣亡，使緊張局勢再度升高。當時柬埔寨要求設於海牙的國際法院（ICJ）幫忙解決4處爭議領土，但泰國方面表示不承認國際法院對此具有管轄權。

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