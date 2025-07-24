玩命快遞！運毒到峇里島 巴西男、南非女機場被捕恐面臨死刑

1名巴西男子和1名南非女子7月13日因企圖走私毒品在峇里島的伍拉．賴國際機場被捕。圖為的伍拉．賴國際機場，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社）

2025/07/24 16:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印尼緝毒機構今（24）日說，1名巴西男子和1名南非女子

涉嫌走私毒品到峇里島，而在印尼被起訴。

根據《法新社》報導，他們7月13日在峇里島的伍拉．賴（Ngurah Rai）國際機場被捕，一旦罪名成立，可能面臨死刑。

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當地緝毒機構I Made Sinar Subawa在記者會指出，巴西男子背包和行李中藏有2個塑膠袋，裡面有超過3公斤的古柯鹼。

I Made Sinar Subawa說，男子是快遞員，他被指示將包裹交給一名居住在峇里島的人。

南非女子同天從新加坡抵達峇里島後被捕，據稱她的衣服中藏有近1公斤冰毒。女子在審問中，承認自己奉命將冰毒運到峇里島並交給某人。

印尼擁有全世界最嚴厲的毒品法律，包括對販毒者判處死刑。該國有數十名販毒者被判死刑，其中包括1名走私古柯鹼的英國祖母。

印尼上一次執行死刑是在2016年，槍決1名印尼人和3名奈及利亞毒品罪犯。

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