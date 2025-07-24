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    土耳其發生野火 至少10名林業工人和救援人員喪生

    土耳其23日至少有10名林業工人和救援人員在撲滅一場野火時喪生。（美聯社）

    土耳其23日至少有10名林業工人和救援人員在撲滅一場野火時喪生。（美聯社）

    2025/07/24 16:29

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕土耳其林業部長尤馬克利（Ibrahim Yumakli）表示，23日至少有10名林業工人（forestry workers）和救援人員在撲滅西北部一場野火時喪生，另有多人受傷。

    根據《美聯社》報導，尤馬克利指出，5名林業工人和5名AKUT救援組織成員在試圖撲滅席捲埃斯基謝希爾省（Eskisehir）森林地區的野火時喪生。他補充，至少有14名救援人員和林業工人被送往醫院。

    尤馬克利聲稱，風向突然改變，導致火焰迅速移動並包圍林業工人。關於火災原因，目前尚不清楚。

    尤馬克利說，消防員目前正在土耳其撲滅7起野火，其中包括埃斯基謝希爾那起。他強調，預計24日土耳其將出現極端高溫和多變的風力天氣。

    土耳其總統艾多根向罹難者家屬致以慰問，稱遇難者為保護土耳其的森林而犧牲生命。司法部則稱，已指派2名檢察官調查此事。

    事實上自6月26日後，土耳其一直在撲滅野火。本月初，伊茲密爾省（Izmir）奧德米斯鎮（Odemis）附近發生野火，造成1名老人和2名林業工人死亡。

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