泰柬交火升級！ 泰方傳1死3重傷 多地撤村民邊境全線封鎖

泰國素林府民眾在泰柬邊境交火後，抱著孩童緊急撤入防空掩體躲避砲火。（美聯社）

2025/07/24 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突24日持續升高，泰國軍方證實至少一名平民死亡，另有包括一名5歲男童在內的三人重傷，多處邊境爆發激戰。為防止情勢失控，泰方已全面封鎖東北邊界，並疏散邊境村落居民進入防空碉堡，並警告國民避免前往柬埔寨。

根據美聯社與泰國《Matichon》報導，交火起於當天清晨，柬軍發射砲彈擊中泰國素林府喬倫村（Ban Chorak），造成房屋損毀，死傷者包括二名村民以及一名年僅5歲的男童。影片畫面顯示居民倉皇逃入混凝土掩體，驚慌尖叫聲不斷。

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泰國國防部指出，衝突最初發生於素林與柬埔寨奧多棉芷省交界的塔門通寺（Ta Muen Thom）周邊，之後擴散至至少六個地區，包括烏汶府與柏威夏地區。泰方隨即展開反擊，派遣F-16戰機對柬軍據點發動空襲，炸毀目標為柬方第八與第九步兵旅的指揮中心。

泰國軍方表示，交戰前曾偵測到柬埔寨無人機進入泰國領空，隨後六名柬軍持武器接近哨所，並率先開火。柬埔寨國防部則反控泰方無端挑釁，稱開火為正當防衛。雙方持續互指對方「先開第一槍」，毫無妥協跡象。

除軍事行動外，兩國外交關係也急遽惡化。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）證實泰國曾空襲柬國軍營，並表示「柬方雖始終主張和平解決，但此次面對武力侵犯，別無選擇只能還擊」。柬方已將雙邊關係降至最低層級，驅逐泰國大使並召回本國外交官。

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