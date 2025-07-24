泰柬邊境衝突急速升級地區危機 一文看懂「翡翠三角」戰火來龍去脈

柬埔寨士兵24日在邊境指揮撤離行動，背景可見居民與車輛加速撤離戰區。當天泰柬兩軍於邊境交火，緊張情勢急遽升高。（法新社）

2025/07/24 14:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨24日於邊境地區再度爆發激烈交火，雙方互控越界挑釁、先開火，造成至少3名泰國平民受傷。泰國呼籲在柬國僑民「如非必要即刻撤離」，雙邊外交關係急速惡化，並伴隨地雷指控、領袖停職與恢復徵兵等政治效應。這場圍繞「翡翠三角」的長年爭端，正急速升級為地區性安全危機。

最新爆發點：飛彈擊傷平民 泰警告僑民速撤柬國

2025年7月24日清晨，泰國與柬埔寨軍隊在爭議邊界「翡翠三角」地區再度交火，地點位於泰國素林府與柬國奧多棉芷省交界的兩座古廟附近。柬軍朝泰軍據點開火，泰方指控對方發射BM-21火箭彈襲擊平民社區，造成3名平民受傷，並緊急呼籲在柬國僑民盡速撤離。

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雙方互控開火 兩國主張完全對立

柬埔寨國防部指控泰軍越界挑釁，聲稱開火是基於《國際法》下的正當防衛；泰軍則表示，是柬軍6人小組（其中一人攜帶火箭筒）先越過鐵絲網接近泰方哨所，在警告後仍朝大門東側開火，激起交戰。

導火線：泰國巡邏兵觸雷 雙邊外交急凍

衝突前一天，泰國5名巡邏兵在邊界踩雷受傷（其中一人斷腿），泰軍調查後控訴是柬方近期重新埋設地雷，引發外交風暴。曼谷驅逐柬埔寨大使，並召回本國大使，柬方隔日回應，將雙邊關係「降至最低」，只留一名外交官，並驅逐所有泰國外交人員。

歷史未解爭議：翡翠三角與古廟主權爭奪

這場爭端根植於「翡翠三角」的主權糾紛，該地為泰、柬、寮三國交界地，擁有多座吳哥古廟遺址，歷來為兩國領土重疊區。自2008年起，雙方曾多次爆發流血衝突，至今未能徹底解決。

國內政治交纏：泰相被停職 柬國恢復徵兵制

事態升溫之際，泰國原總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因涉倫理調查遭停職，代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）出面強調「將依國際法維護主權」。柬國則由首相洪馬內（Hun Manet）宣布明年起恢復徵兵制，顯示強化軍備意圖。更有敏感的私人通話錄音外流事件，牽動兩國高層互信。

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