警衛強行帶走5名澳洲女乘客 法院批准對卡達航空提起訴訟

聯邦法院近日裁定，5名過去遭親密體檢的澳洲女性可直接對卡達航空提起訴訟。（美聯社）

2025/07/24 15:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕5名澳洲女性聲稱，她們在卡達的哈馬德機場被武裝警衛強行帶下卡達航空飛機，其中一些人還遭到侵入性體檢。澳洲聯邦法院近日裁定，她們可以直接對卡達航空提起訴訟。

根據《衛報》報導，她們去年4月提起上訴，希望推翻一項裁決，該裁決認為卡達航空不應因2020年10月事件接受審判。當時她們是十多名被強行帶下飛往雪梨的飛機並被押送上救護車的女性之一。

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在調查中，4名救護車內女性在未同意的情況下接受體檢，其中3人遭到被侵入性體檢，以尋找被遺棄在衛生間的新生兒的母親。

此事引發國際社會憤怒，5名澳洲女性向卡達航空集團、卡達民航局（QCAA）以及負責機場營運和管理的公司Matar提出訴訟，指控其玩忽職守、人身攻擊、非法監禁和毆打。

但針對卡達航空公司的訴訟被駁回，該訴訟旨在就「非法身體接觸」尋求損害賠償。

法官哈雷（John Halley）裁定，卡達航空公司不應受審，因為其員工不可能影響卡達警方登機帶走他們的行動。

哈雷也認為，卡達民航局不受該法院管轄，並裁定她們可以重新向Matar提起索賠。不滿的她們對判決提起上訴。

聯邦法官斯圖爾特（Angus Stewart）今（24）日表示，法院認定哈雷「錯誤」駁回航空公司關於侵入性檢查並非在「任何登機或下機操作過程中」進行的主張。

斯圖爾特稱，目前無法確定救護車內上訴人的情況並非發生在「任何登機或下機操作過程中」，該問題「只能在庭審中裁決，而非在簡易程序中裁決」。

斯圖爾特裁定，在訴訟這階段就斷定Matar注意義務不可能延伸到救護車內外的情況是個錯誤。他命令卡達航空和Matar公司支付上訴費用。

但斯圖爾特駁回她們對卡達民航局的上訴，他稱證據顯示該政府機構的活動是在追求卡達公共職能。

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