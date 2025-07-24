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    槍手伏擊2名俄亥俄州警察 並致第三名警察重傷

    23日2名俄亥俄州警察遭1名埋伏的武裝男子攻擊。（美聯社）

    23日2名俄亥俄州警察遭1名埋伏的武裝男子攻擊。（美聯社）

    2025/07/24 13:30

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國官員稱，23日2名俄亥俄州警察將巡邏車停放在一個未開發的工業園區吃午飯時，遭到1名埋伏的武裝男子攻擊，另一名接到求助後駕車趕到現場的警察，被槍擊成重傷。

    根據《美聯社》報導，俄亥俄州洛林市（Lorain）代理警察局長費林（Michael Failing）表示，槍手當場中槍後死亡。他指出，槍手隨身攜帶大量武器。

    費林表示，2名警察身中多槍。俄亥俄州警察兄弟會在槍擊事件發生數小時後發布的聲明顯示，他們被空運到創傷中心，情況危急。他補充，另一名警察手部中槍，在醫療機構接受治療。

    附近的伊利里亞市（Elyria）警察局長威爾士 （James Welsh） 的部門正在調查此事，他早些時候告訴記者，俄亥俄州警察遭1名男子伏擊，警方隨後開火還擊。

    威爾士表示，嫌犯是一名28歲的洛林市男子，據信該男子是單獨行動。關於男子姓名，他並未透露。

    洛林市長布拉德利（Jack Bradley）對此說「這是洛林市悲慘的一天，但我們是一座堅強的城市，我們將繼續前進。」

    布拉德利強調，他已與俄亥俄州長迪文（Mike DeWine）針對此事進行交談。迪文在一份聲明中稱，槍擊事件提醒人們，執法人員每天都在冒著生命危險，維護社區安全。

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