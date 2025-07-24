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    泰柬邊境戰火升級！泰軍F-16戰機發動空襲反擊

    雙方邊境衝突升溫，泰國已出動F-16對柬埔寨境內目標進行空襲，圖為泰國皇家空軍的F-16戰鬥機。（資料照）

    雙方邊境衝突升溫，泰國已出動F-16對柬埔寨境內目標進行空襲，圖為泰國皇家空軍的F-16戰鬥機。（資料照）

    2025/07/24 13:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境衝突急劇升級，從外交口水戰演變為包含空襲的實彈熱戰。根據法新社與《泰國日報》等外電綜合報導，繼23日互相召回大使後，兩國軍隊於24日凌晨在爭議邊界爆發激烈交火，泰國軍方指控柬埔寨發射火箭砲導致3名平民受傷，皇家空軍也展開反擊，出動F-16戰機對柬埔寨境內的軍事據點發動空襲。

    泰國軍方指出，這波衝突始於柬埔寨向泰國素林府（Surin）一個社區發射了兩枚BM-21火箭砲，造成3名平民受傷。泰軍隨即展開反制行動，從烏汶府空軍基地出動6架F-16戰鬥機，鎖定柬埔寨第八與第九步兵旅的指揮部，並在上午10時58分成功將其摧毀。

    對於衝突起因，雙方各執一詞。泰國軍方聲稱，是柬埔寨軍隊先部署無人機偵察，隨後其武裝士兵接近泰國哨所並率先開火。柬埔寨國防部則反駁，是泰國部隊無理入侵，柬軍僅是行使合法的自衛權。

    這場軍事衝突的導火線，源於近期連續發生的地雷爆炸事件。一週內，共有數名泰國士兵在爭議地區巡邏時誤觸地雷而傷亡，其中一人更失去一條腿。泰國指控地雷為柬埔寨近期所為，並違反《渥太華條約》，但柬埔寨堅稱指控「毫無根據」，強調地雷是過去戰爭遺留物。

    隨著戰火點燃，兩國外交關係已降至冰點。泰國駐金邊大使館已在社群媒體上，強烈建議在柬埔寨的泰國公民，若非必要應盡快離境；泰國代理總理普壇（Phumtham Wechayachai）形容邊境局勢「微妙」，並強調將盡全力保護主權。

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