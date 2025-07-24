南韓統一部：未研討邀請金正恩出席APEC峰會

南韓統一部官員24日證實，目前並未研討邀請北韓領導人金正恩出席APEC峰會。（美聯社資料照）

2025/07/24 14:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部官員24日強調，亞太經合會（APEC）慶州峰會應成為維護朝鮮半島和平、獲得國際社會支援的場域，但目前南韓政府並未研討邀請北韓國務委員會委員長金正恩出席峰會。

據《韓聯社》報導，南韓統一部官員24日在中央政府首爾辦公大樓記者會中，被記者問及政府是否有意邀請金正恩出席10月在慶州舉行的APEC峰會時，做出上述答覆。

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北韓並非APEC成員國，但按照慣例，地主國可以主導並邀請非成員國參與相關活動。

有鑑於俄烏戰爭持續、北韓與美國關係陷入僵局、金正恩對多邊外交活動持消極態度等情況，《韓聯社》分析，即便南韓方面發出邀請，金正恩親自出席峰會的可能性仍微乎其微。

與此同時，外傳美國總統川普（Donald Trump）可能在APEC峰會與中國國家主席習近平會晤，甚至在峰會前訪中。中國外交部發言人郭嘉昆21日並未正面回應，僅指元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。

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