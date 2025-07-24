信用詐欺師真實版！印度男假冒外交官 租豪宅當「大使館」被逮

印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

2025/07/24 12:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度警方近日逮捕一名47歲男子，指控他涉嫌捏造外交官身份行騙，其作案手法細膩，他在首都新德里附近租豪宅、懸掛多國國旗冒充「大使館」，駕駛掛著假外交牌照的車輛，並偽造大量外交證件和變造與政治人物的合照來欺騙人們。

綜合外媒報導，印度北方邦特別任務小組（STF）揭露了這場精心策劃的騙局。資深員警古勒（Sushil Ghule）表示，嫌犯賈恩（Harshvardhan Jain）已在印度城市Ghaziabad經營非法「大使館」多年。

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賈恩曾聲稱自己是微型國家「塞波加公國」（Seborga）、非廣泛承認實體「西南極大公國」（Westarctica）及虛構實體Poulbia Lodonia的顧問或是大使，並以安排海外工作為由，騙取受害者金錢。

警方22日突襲搜查賈恩的非法「大使館」，查獲大量外幣、4輛懸掛偽造外交車牌車輛、20張偽造外交車牌、12本未經授權的護照，以及30多個國家、公司的偽造印章。警方還發現多張經過竄改的照片，顯示賈恩和多國領袖合照等。

賈恩也涉嫌透過海外空殼公司從事非法洗錢，目前面臨偽造文書、冒充他人身份及持有假文件的指控。

印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

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