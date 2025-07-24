為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    信用詐欺師真實版！印度男假冒外交官 租豪宅當「大使館」被逮

    印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

    印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

    2025/07/24 12:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度警方近日逮捕一名47歲男子，指控他涉嫌捏造外交官身份行騙，其作案手法細膩，他在首都新德里附近租豪宅、懸掛多國國旗冒充「大使館」，駕駛掛著假外交牌照的車輛，並偽造大量外交證件和變造與政治人物的合照來欺騙人們。

    綜合外媒報導，印度北方邦特別任務小組（STF）揭露了這場精心策劃的騙局。資深員警古勒（Sushil Ghule）表示，嫌犯賈恩（Harshvardhan Jain）已在印度城市Ghaziabad經營非法「大使館」多年。

    賈恩曾聲稱自己是微型國家「塞波加公國」（Seborga）、非廣泛承認實體「西南極大公國」（Westarctica）及虛構實體Poulbia Lodonia的顧問或是大使，並以安排海外工作為由，騙取受害者金錢。

    警方22日突襲搜查賈恩的非法「大使館」，查獲大量外幣、4輛懸掛偽造外交車牌車輛、20張偽造外交車牌、12本未經授權的護照，以及30多個國家、公司的偽造印章。警方還發現多張經過竄改的照片，顯示賈恩和多國領袖合照等。

    賈恩也涉嫌透過海外空殼公司從事非法洗錢，目前面臨偽造文書、冒充他人身份及持有假文件的指控。

    印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

    印度一名男子謊稱外交使節，還在首都新德里附近租下豪宅冒充大使館。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播