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    加州太浩湖翻船事故初步報告出爐 8名罹難者都未穿救生衣

    6月21日加州太浩湖發生猛烈風暴，導致1艘船傾覆，8名受害者都未穿救生衣。（美聯社）

    6月21日加州太浩湖發生猛烈風暴，導致1艘船傾覆，8名受害者都未穿救生衣。（美聯社）

    2025/07/24 12:12

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國聯邦調查人員在23日發布的初步報告中稱，6月21日加州太浩湖（Lake Tahoe）發生突如其來的猛烈風暴，導致1艘船傾覆，8名受害者都未穿救生衣。

    根據《美聯社》報導，6月21日8.5公尺長的克拉夫特號（Chris-Craft）在太浩湖被3公尺高的巨浪淹沒並傾覆，遇難者包括正在慶祝生日的一家四口。

    美國國家運輸安全委員會初步報告顯示，當10人組成的團隊中午左右離開碼頭時，天氣基本上平靜，但大約2個小時內，風力就變得非常強。

    當日下午2時30分開始下起冰雹，船最終在越來越大的海浪中側翻。報告表示，船進水後一些乘客試圖把水舀出船外，之後一個特別大的浪淹沒了船。

    翻船後2名穿著救生衣的倖存者立即獲救。當日下午和傍晚，共發現6人死亡，隔日又發現2具屍體，死者都未穿救生衣。事故現場已找到船上4件救生衣和1個救生圈。

    6月21日事故發生時間為下午3時後不久，當時附近氣象站記錄到最大陣風風速為時速62公里。下午4時左右，天氣開始放晴，下午5時30分左右天空萬里無雲。事發當時雷暴強度甚至令天氣預報員感到驚訝，他們曾預測會有雨，但沒想到太浩湖會發生暴風。

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