石破茂四面楚歌「遲早下台」氣氛蔓延政壇 日媒點將可能接任人選

日本首相石破茂雖然一再重申繼續留任的態度，但他「遲早下台」的氣氛已在日本政壇蔓延，即使他堅持不走，也將變成跛腳鴨。（中央社）

2025/07/24 12:01

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本首相石破茂雖然一再重申繼續留任的態度，但他「遲早下台」的氣氛已在日本政壇蔓延，即使他堅持不走，也將變成跛腳鴨。在野黨不是表態不願與他合作，就是冷眼旁觀，而黨內具有總裁大位挑戰實力的人馬已有動作，日媒也開始點將。

自民黨在參院大選落敗後，石破並未承擔政治責任執意留任，昨天他與麻生太郎等三位黨內大老會談，多家日媒在他與三大老會談前，搶先報導石破將辭職的消息，但石破在會後向媒體重申繼續留任的態度，反駁辭職的傳聞，並強調會中對於他的去留「完全沒討論」。

請繼續往下閱讀...

其中在昨天中午推出號外報導「石破將辭職」的讀賣新聞，今天再次以頭版刊登相同的內容，只是把昨天號外中寫的「月內決定」刪掉，石破在昨天否認辭職「打臉」讀賣等媒體報導，但讀賣今以繼續報導正面迎戰。

產經新聞今天報導三大老昨天與石破會談的內容，直接打臉石破昨天強調會中對於他的去留「完全沒討論」的說法。

昨天出席的三大老有黨最高顧問麻生太郎、黨副總裁菅義偉和前首相岸田文雄。報導指出，麻生在會中明白指出，結果已經證明石破領導自民黨無法勝選，必須面對結果有相應的動作。

對於石破強調將對參院大選結果進行全面檢討，岸田表示，選後檢討固然重要，但更應該明白告訴大家之後要怎麼做，否則黨內將會大亂。菅義偉則提到黨內的逼宮態勢，對於黨的分裂有強烈的危機感。

石破面臨黨內逼宮，在野黨隔岸觀火，無意在未來的會期與石破合作。傳出如果自民黨參院未過半，石破可能與最大在野黨的立憲民主黨進行朝野「大聯合政府」，但產經報導指出，立憲黨黨魁野田佳彥已否定參加聯合政府；國民民主黨黨魁玉木雄一郎更直言無意與說話不算話的人合作，至於上會期在免除高中學費議題上與石破合作成功的日本維新會也在觀望自民黨情勢，其他在野小黨則在盤算如何與「下任總裁」合作的可能。

石破雖執意留任，但自民黨內具有總裁大位挑戰實力的人馬已開始有動作。去年自民黨總裁選舉在第一輪投票拿下最多票的前經濟安保相高市早苗，以及同為保守派的前經濟安保相小林鷹之，23日分別在東京都內與各自陣營支持人馬聚會。高市的場子約有10人參加，其中包括舊安倍派大將萩生田光一，聚會後高市在國會內與麻生太郎進行了約15分鐘的會談。

高市在投票前於奈良的一場助講中曾表示「已經下定決心，重塑黨的背脊」，被認為是她將再戰總裁大位的表態。

讀賣新聞今天也點將了可能出馬人選，除了高市和小林之外，目前在執政團隊的農林水產相小泉進次郎、官房長官林芳正，還有前幹事長茂木敏充、前數位相河野太郎等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法