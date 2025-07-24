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    泰國柬埔寨邊境打起來了！雙方互控開第一槍

    泰國士兵在與柬埔寨接壤的烏汶叻差他尼省邊境地區搜索地雷。24日清晨，泰柬軍隊於爭議區爆發武裝衝突，雙方互指對方先開火，緊張局勢升高。（美聯社）

    泰國士兵在與柬埔寨接壤的烏汶叻差他尼省邊境地區搜索地雷。24日清晨，泰柬軍隊於爭議區爆發武裝衝突，雙方互指對方先開火，緊張局勢升高。（美聯社）

    2025/07/24 11:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境情勢急遽惡化，從外交爭端迅速升級為武裝衝突。根據路透與美聯社報導，兩國軍隊於週四（7月24日）凌晨在具爭議的邊界地區爆發交火，雙方互相指控是對方先開第一槍。

    這場衝突爆發前，兩國外交關係已瀕臨冰點。一名泰國士兵在爭議地區誤觸地雷而失去一條腿，這已是一週內的第二起類似事件。泰國指控地雷為柬埔寨近期埋設，隨即於23日召回駐柬大使，並驅逐柬埔寨駐曼谷大使；柬埔寨則否認指控，並採取對等行動，將外交關係降至最低級別。

    泰國軍方在聲明中指控，在衝突發生前，柬埔寨軍隊先是部署偵察無人機至鄰近「達莫安通寺」（Ta Moan Thom）的爭議地區，隨後以重型武器開火；柬埔寨國防部發言人則反駁，是泰國部隊無理入侵，柬軍僅是自我防衛。

    針對連串的地雷事件，泰國指控柬埔寨違反了禁止生產與使用殺傷性地雷的《渥太華條約》，柬埔寨則堅稱指控「毫無根據」，並表示地雷是數十年前內戰遺留下來的。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）形容邊境局勢「微妙」，必須謹慎處理。

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